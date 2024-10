Love is Blind: Netflix annuncia anche la versione italiana del celebre dating show

Netflix ha annunciato che prossimamente arriverà anche la versione italiana di Love is Blind, reality show di successo già attivo in paesi come il Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Brasile, Svezia e Argentina.

L'originale è stato creato negli Stati Uniti da Kinetic Content di The North Road Company ed è andato avanti per sette stagioni sulla piattaforma digitale. Banijay Italia realizzerà la versione italiana e il casting è già iniziato. Al momento non sono stati resi noti i piani di lancio.

La serie segue un gruppo di single in cerca d'amore che scelgono qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona e senza distrazioni esterne. Quando arriva il giorno delle nozze, si trovano ad affrontare la realtà del matrimonio e i fattori esterni che potrebbero allontanarli.

Il cast di Love Is Blind UK

La versione britannica è stata lanciata ad agosto, mentre il remake svedese ha debuttato a gennaio ed è stato rinnovato per una seconda stagione due mesi dopo. Netflix, come rivelato tempo fa, è anche al lavoro su un reality a tema La fabbrica di cioccolato.

Ma non si tratta solo di Netflix: anche diversi streamer rivali, reti broadcast e studios stanno seguendo la strada dei reality e tra quelli di maggior successo ci sarebbero gli show Bake-Off. I produttori affermano di essere sempre più propensi a partecipare a un bake off di un network, piuttosto che di uno studio, perché le possibilità di ottenere il via libera sono più alte, anche se non sono entusiasti di questa tendenza.

Un produttore, ad esempio, ha dichiarato che si tratta di un segno dei tempi: "Si può arrivare con un mucchio di grandi idee e spendere 50.000 dollari prima ancora di ottenere una risposta, che potrebbe rivelarsi un no".