Love i in the air anticipazioni 1° dicembre 2021: Aydan non vuole affrontare Serkan e caccia Kemal

Love is in the air torna domani, mercoledì 1° dicembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata. Le anticipazioni mettono un po' in crisi il rapporto tra Aydan e Kemal.

Nella tenuta dei Bolat, infatti, Aydan e Kemal festeggiano l'inizio della loro convivenza: Aydan non ha detto a Serkan della sua relazione con Kemal, ma ora che Serkan dovrebbe partire per tre mesi per New York, i due hanno deciso di vivere insieme. Quando Aydan chiama Serkan e scopre che non partirà per l'America a causa di un disguido, caccia di casa Kemal, il quale le dà un ultimatum per parlare con il figlio della loro relazione.

Eda e Serkan si raccontano quello che è successo negli ultimi anni ai loro amici, come anticipa il promo dell'episodio 145, ma quando la conversazione diventa più personale, lo scontro è inevitabile: tutte le parole non dette vengono fuori per ferire.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:55 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.