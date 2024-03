The Beautiful Game: Bill Nighy allenatore di calcio nel trailer del film Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di The Beautiful Game, film con Bill Nighy protagonista nei panni di un allenatore di calcio desideroso di condurre la sua squadra alla vittoria.

Il dramma sportivo arriverà sulla piattaforma digitale il 29 marzo 2024.

La trama e il cast di The Beautiful Game

Nighy interpreta Mal, il manager della squadra inglese di Homeless World Cup, che porta la sua squadra a Roma per il torneo. Poco prima di partire, coglie l'occasione per aggiungere alla squadra l'attaccante Vinny (Micheal Ward di Top Boy); Vinny ha il talento necessario per spingere la squadra a vincere il campionato, ma prima deve sconfiggere i suoi demoni personali.

Il film è interpretato anche da Susan Wokoma (Enola Holmes), Callum Scott Howells (It's a Sin), Kit Young (Shadow and Bone), Sheyi Cole (Full Circle), Tom Vaughan-Lawlor (Avengers: Infinity War), Robin Nazari (Snabba Cash), Aoi Okuyama (Paripi Koumei), Cristina Rodlo (No One Gets Out Alive), Tadashi Watanabe (Tokyo Vice), Kazuhiro Muroyama (Kate) e Valeria Golino (Rain Man).

The Beautiful Game è stato girato nel 2021. È stato diretto da Thea Sharrock e questo sarà il suo quarto film, dopo Me Before You, The One and Only Ivan e il prossimo Wicked Little Letters. La sceneggiatura è del romanziere britannico Frank Cottrell-Boyce (Hilary e Jackie, Millions, The Railway Man).

Cos'è la Homeless World Cup

Fondata nel 1999, la Homeless World Cup è un'organizzazione benefica globale che cerca di porre fine al fenomeno dei senzatetto; ogni anno organizza un torneo di calcio in cui ogni Paese partecipante schiera una squadra composta da giocatori senza fissa dimora. Nel 2008 è stato aggiunto all'evento un torneo femminile. Al torneo partecipano più di settanta Paesi in tutto il mondo.

Quest'anno il torneo si è svolto a Sacramento, in California; il Cile ha vinto il torneo maschile, mentre il Messico quello femminile. L'attore Colin Farrell, che è produttore di The Beautiful Game, è un sostenitore di lunga data dell'evento; in precedenza ha narrato Kicking It, un documentario del 2008 dedicato alla manifestazione.

