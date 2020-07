Lotus Factory annuncia il nuovo film di Stefano Sollima e una serie su Babbo Natale

Leone Film Group ha annunciato i nuovi progetti della casa di produzione Lotus Factory che si occuperà della realizzazione di progetti di genere girati in Italia e ideati per un mercato internazionale.

Marco Belardi, responsabile della società, ha anticipato a Variety i primi titoli che sono attualmente in fase di sviluppo.

Il produttore ha dichiarato: "Stiamo progettando di realizzare film di generi diversi da quelli che abitualmente vengono girati in Italia, prevalentemente drammatici, commedie e di tanto in tanto noir".

Nicola Abbatangelo avrà l'incarico di direttore creativo della nuova realtà produttiva e ha ideato una serie tv live action dedicata alle origini di Babbo Natale, di cui sarà autore in collaborazione con Fabio Guaglione, Jim Capobianco (Ratatouille) e Robert Lence (Toy Story).

Lotus Factory sta inoltre lavorando al film animato Fear Tales la cui sinossi è la seguente: "Le avventure del ragazzo più pauroso del mondo e del suo più grande amico: la paura stessa". L'animatore Sandro Cleuzo è al lavoro sul potenziale lungometraggio.

La società sta progettando anche una trilogia distopica e altri progetti di genere horror, thriller e action.

Lotus Production collaborerà poi con The Apartment di Lorenzo Mieli per realizzare Colt, il film diretto da Stefano Sollima da un'idea di Sergio Leone. Le riprese inizieranno nel gennaio 2021 in Canada, Bulgaria e Italia.

Lotus realizzerà poi altri progetti:

Una serie tv destinata a Sky Italia ispirata alla storia vera di Alfredo Rampi, le riprese inizieranno a settembre.

+ Un film per Mediaset e Netflix intitolato Mio fratello, mia sorella diretto da Roberto Capucci e le cui riprese inizieranno alla fine di agosto.

+ Il film Per tutta la vita, scritto da Paolo Costella e Paolo Genovese. Le riprese inizieranno a settembre.

+ Un lungometraggio di Paolo Genovese con un cast stellare, il lavoro sul set prenderà il via nel gennaio 2021.

+ La serie A casa tutti bene per Sky Italia di Gabriele Muccino, oltre al prossimo film del regista.

+ Il prossimo film diretto da Paolo Virzì.