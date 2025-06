Lostlings: la serie YouTube in stile Stranger Things diventa una serie TV firmata Lion Forge

Come riportato da Deadline, Lion Forge Entertainment - lo studio dietro la serie animata Iyanu - sta lavorando a una versione televisiva di lungo formato di Lostlings, la serie YA in stile Stranger Things che ha riscosso un ottimo successo su YouTube.

Di cosa parla Lostlings?

Lostlings è ambientata nella cittadina di Shadowbrook, dove ogni anno un adolescente sparisce misteriosamente senza lasciare tracce, per poi ricomparire esattamente un anno dopo senza alcun ricordo di ciò che è accaduto durante la sua assenza. Tutto cambia quando Jesse, l'ultimo ragazzo scomparso, diventa il primo a non tornare dopo un anno. Questo evento spinge un gruppo di adolescenti a intraprendere un viaggio per salvarlo e, nel farlo, tentare di spezzare la maledizione che grava sulla loro città.

[video id= yt=wpp_O70UijQ&t=1s]

La serie ha debuttato su YouTube in formato shortform, raccogliendo oltre 17 milioni di visualizzazioni. Lostlings è parte della strategia innovativa di TalesVision - la casa di produzione fondata da Tristan Tales e Luke Pounder - che sperimenta nuove IP e idee attraverso i social e i contenuti digitali. L'adattamento televisivo di Lion Forge debutterà prima sul canale YouTube di TalesVision, per poi approdare in streaming e in chiaro in una seconda finestra di distribuzione.

Lo sviluppo e la produzione della serie

Secondo quanto riferito, l'accordo tra TalesVision e Lion Forge è stato raggiunto al termine di una vera e propria gara tra più contendenti. Tristan Tales e Luke Pounder, creatori della serie originale, scriveranno tutti gli episodi della prima stagione e saranno anche gli showrunner del progetto. Tra i produttori esecutivi figurano David Steward II, fondatore e CEO di Lion Forge, e Stephanie Sperber, presidente e Chief Creative Officer dello studio.

"Tristan e Luke sono autori straordinari, capaci di intercettare perfettamente il loro pubblico", ha commentato Sperber. "La loro abilità nel creare contenuti di qualità, coinvolgenti e con un appeal globale per il target young adult è davvero unica. Siamo entusiasti di lavorare con loro su questo modello YouTube-first e di esplorare insieme nuove IP attraverso il loro approccio 'pocket pilot'".

Lion Forge è lo studio che ha prodotto Iyanu, serie animata di avventura fantasy trasmessa su Cartoon Network e HBO Max. Recentemente, lo studio ha anche annunciato una collaborazione con George R. R. Martin per trasformare la sua novella A Dozen Tough Jobs in un film d'animazione per adulti.

Inoltre, Lion Forge ha stretto una partnership strategica con Ed Barnieh e la sua nuova società Oware, con l'obiettivo di scoprire e sviluppare contenuti young adult provenienti da tutto il mondo, con particolare attenzione alle storie create da autori internazionali.