Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi sono fidanzati: "Gli scrissi quando vinse X Factor"

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno Gabriele Rossi ha ufficializzato la sua relazione con Lorenzo Licitra, i due stanno insieme da circa due anni: l'ex compagno di Gabriel Garko ha raccontato alcuni particolari inediti su come si è conosciuto con il vincitore di X Factor e su come è nata la loro storia d'amore.

I primi rumors su Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra erano nati circa un anno fa, dopo il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 e l'ufficializzazione che tra l'attore e Gabriel c'era stata una relazione. L'attore fu pizzicato da Chi con Lorenzo Licitra, sul settimanale si leggeva che avevano passato insieme alcuni giorni a Milano. I due non commentarono la notizia che col tempro fu messa in secondo piano. Oggi scopriamo che all'epoca i due stavano insieme ed era proprio il cantante la persona a cui si riferiva Gabriele quando, ospite di Barbara D'Urso, disse "sto con una persona da 10 mesi".

Gabriele Rossi lo ha rivelato a sorpresa durante un'intervista con Serena Bortone, raccontando anche come è nata la loro storia d'amore. Tutto è iniziato il giorno in cui Lorenzo Licitra vinse, nel 2017, X Factor, sconfiggendo in finale i Maneskin, il gruppo che nel 2021 ha conquistato l'Italia, l'Europa e ora gli Stati Uniti. Dopo la vittoria, Gabriele Rossi gli inviò un messaggio di congratulazioni e un incoraggiamento a proseguire nella carriera di cantante "Io gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X Factor, perché lui e Rita Bellanza erano i miei due cantanti preferiti di quell'edizione, dicendogli che non avrebbe mai dovuto lasciare la musica che era bravissimo. Era però un messaggio senza alcuna finalità di approccio, solo per complimentarmi. Poi è capitato di prendere un caffè insieme, poi un altro ancora e così è nato tutto", ha rivelato l'attore che poi ha detto "stiamo insieme da due anni quasi, viviamo insieme". Per Gabriele Rossi c'è stata anche la sorpresa di un video messaggio da parte del fidanzato.