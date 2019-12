Lorenzo Crespi a Vieni da me: “Sul set c'è molta infedeltà”

Lorenzo Crespi, ospite a Vieni da Me, ha parlato dell'infedeltà sul set, oltre ad aver affrontato vari aspetti della sua vita personale, traviata negli ultimi anni dalla mancanza di lavoro e dai problemi di salute.

Lorenzo Crespi è stato intervistato da Caterina Balivo parlando apertamente e confessando aspetti inediti della sua vita come spesso succede nel salotto di Rai1. L'attore, da qualche anno assente dal grande e piccolo schermo, rispondendo ad una domanda ha confessato di essersi pentito di aver parlato della sua malattia sui social, perché: "Sono stato male una volta sola, ma le otto volte che sono andato a parlare hanno sempre ripercorso la mia malattia".

Parlando poi della sua vita sentimentale e dell'aria che si respira sui set, l'ex protagonista di Carabinieri ha raccontato: "Le donne della mia vita non hanno mai fatto parte del mondo dello spettacolo". Il motivo di questa sua scelta è legato alla seconda parte della dichiarazione: "sul set di fedeltà ce ne è molto poca, nell'ambiente, lì stai fuori tre o quattro mesi. Se li dimenticano pure i mariti. E i mariti si dimenticano delle mogli. Questa è la verità".

Ma Lorenzo non si ferma ed aggiunge: "Io ero fedelissimo sul set perché ero single... però fa sorridere che c'è gente che poi fa le interviste in tv... Dicono 'Io mai con quello, figuriamoci'. Però sul set non dicevano così...". L'intervista è finita su un terreno scivoloso, e Caterina ha preferito stoppare l'ospite e passare alla prossima domanda, non sia mai incomincino a venire fuori i nomi degli infedeli.

Lorenzo Crespi ha confessato per la prima volta di aver avuto una relazione segreta con una donna, il suo grande amore, durata 14 anni: "È una persona che ho conosciuto in un programma, ci siamo innamorati tanto. Poi lei ha scelto la sicurezza perché stava con un'altra persona". Aggiungendo con grande rammarico: "Lei mi avrebbe completato, avrei fatto un figlio e sarei diventato un'altra persona".