Lorena Cacciatore de Il Paradiso delle Signore incinta di Federico Marchetti

Lorena Cacciatore della serie televisiva Il Paradiso delle Signore è incinta: l'attrice palermitana aspetta un figlio da Federico Marchetti, portiere del Genoa che vanta alcune presenze nella nazionale italiana. Il suo ex, Alessio Vassallo, con cui è rimasta in buoni rapporti, si è commosso appena Lorena gli ha comunicato la notizia.

L'amore è imperfetto: Lorena Cacciatore nei panni di Adriana in una scena del film

Nata a Palermo il 30 settembre 1987, Lorena Cacciatore è un volto noto al pubblico televisivo italiano, l'attrice ha partecipato a moltissime serie televisive di successo tra cui Che Dio ci aiuti, Il paradiso delle signore, Sirene, L'ispettore Coliandro e Don Matteo. La Cacciatore ha annunciato l'arrivo della cicogna a Diva e Donna, e ha rivelato che partorirà a settembre. Il figlio della Cacciatore e di Marchetti sarà un maschio e si chiamerà Edoardo.

"Federico mi ha salvato la vita", ha confessato Lorena che con l'ex portiere della nazionale sta insieme dal 4 luglio del 2018. Nel periodo in cui i due si sono conosciuti l'attrice stava lottando contro la bulimia. "Non facevo avvicinare nessuno. Lui è entrato piano piano nella mia vita e l'ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati. Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini" ha detto la futura mamma aggiungendo "il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire: durante la giornata o mi abbuffavo o vomitavo. In quel periodo non avevo più nemmeno il ciclo mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma".

Lorena a Diva e Donna ha raccontato come Federico l'abbia aiutata nei momenti difficili, nonostante fosse lontano per i suoi impegni calcistici: "Subito dopo che ci siamo conosciuti, lui è partito per il ritiro. Prima di andare via mi ha detto: 'Se hai un attacco, chiamami, ti prego'. Stavamo per ore al telefono la notte. Io mi svegliavo, aprivo il frigorifero, mangiavo tutto e lo chiamavo. Lui mi ascoltava, mi chiedeva come stessi e mi impediva di vomitare". L'amore per l'attuale portiere del Genoa ha salvato l'attrice, come lei stessa racconta: "Sono uscita da quel tunnel perché mi sono innamorata di lui. Quando hai questo tipo di problemi, tu non ti ami sufficientemente. Ma quando ti innamori di qualcuno, un partner, ma anche un figlio, decidi di guarire per proteggerlo".

In precedenza Federico Marchetti è stato sposato con Rachele Mura, Lorena Cacciatore è stata legata per 7 anni con Alessio Vassallo, i due sono rimasti in buoni rapporti tanto che l'attore è stato uno dei primi a sapere della gravidanza della sua ex e si è commosso fino alle lacrime appena ha appreso la notizia.