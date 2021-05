Lorella Cuccarini sostituisce Barbara D’Urso la domenica pomeriggio su Canale 5?

Lorella Cuccarini potrebbe sostituire Barbara D'Urso nella fascia pomeridiana della domenica di Canale 5. Le indiscrezioni di TvBlog e TPI sembrano confermare i rumors delle scorse settimane: a chiedere la sostituzione della conduttrice napoletana sarebbe stata addirittura Maria De Filippi.

Sono settimane che si rincorrono le voci sul futuro di Barbara D'Urso a Mediaset, la conduttrice napoletana sembra destinata a rimanere solo alla guida di Pomeriggio 5, per la domenica si sta pensando a nuovi volti che possano rilanciare la sfida a Mara Venier, regina incontrastata degli ascolti con la sua Domenica In.

Gli ultimi rumors vogliono in pole position per la conduzione del nuovo contenitore domenicale di Canale 5 Lorella Cuccarini, che negli anni novanta ha condotto Buona Domenica per varie edizioni, anche al fianco di Marco Columbro nelle stagioni 1991-1992 e 1992-1993.

Nella stagione televisiva che sta volgendo al termine Lorella è stata una delle insegnanti di danza di Amici, il programma di Maria De Filippi, e sarebbe stata proprio quest'ultima a caldeggiare, presso i vertici di Mediaset, la sostituzione di Barbara D'Urso con la Cuccarini.

Mentre la domenica sera vedrà protagonista Enrico Papi con Scherzi a parte, il pomeriggio vedrebbe il ritorno di Lorella Cuccarini ad un programma simile a La Vita in diretta (che la showgirl ha condotto nella stagione 2019-2020 al fianco di Alberto Matano). L'addio di Lorella alla Rai è stato abbastanza burrascoso: come si ricorderà, la Cuccarini prima dell'ultima puntata del programma aveva inviato un'e-mail a tutti i colleghi. Riferendosi a Matano, senza nominarlo esplicitamente, aveva detto: "non ero preparata al confronto con l'ego sfrenato e l'insospettabile maschilismo di un collega di lavoro".