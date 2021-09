Lorella Cuccarini sulle liti con Alessandra Martines, Heather Parisi e Alberto Matano: "Mai alzato le mani..."

Di Lorella Cuccarini si dice che non abbia un carattere facile: la showgirl ha fatto luce sui presunti litigi con i suoi colleghi, mettendo in chiaro di non essere mai venuta alle mani con nessuno di loro.

In un'intervista concessa al Corriere della Sera, Lorella Cuccarini ha parlato anche del suo rapporto con colleghi come Heather Parisi, Alessandra Martines e Alberto Matano, soffermandosi sulle divergenze e tensioni che hanno vivacizzato questi rapporti, smentendo però di essere arrivata alle mani con Martines.

Lorella Cuccarini anche nella stagione che sta per iniziare sarà una delle insegnanti di Amici, quest'anno la showgirl ha cambiato cattedra passando dalla danza al canto, dove sostituirà Arisa, entrata nel frattempo nel cast di Ballando con le Stelle. Un noto marchio di cucine diede negli anni 80 a Lorella Cuccarini il titolo di più amata dagli italiani, e a dispetto di questo, alla showgirl nel corso degli anni sono stati attribuiti numerosi litigi dietro le quinte dei programmi ai quali ha partecipato, segno che, forse, non era la più amata dai suoi colleghi.

Nell'intervista al quotidiano milanese Lorella ha smentito molte di queste presunte liti, all'epoca di Fantastico si parlò di un litigio con Alessandra Martinez finito addirittura a botte: "Alle mani mai. L'unica volta che sono arrivata alle mani con qualcuno fu a 18 anni, con una ragazza: faceva la gatta morta col mio fidanzato e, prima di prendermela con lui, me la presi con lei. Dopo, sono stata sempre pacifica". Dopo questa precisazione, Lorella nega anche di aver litigato con Heather Parisi "io sono sempre andata d'accordo con tutti".

In realtà con la Parisi esiste ancora della ruggine, la showgirl residente ad Hong Kong ha definito la Cuccarini una "ballerina sovranista", dopo che Lorella si è espressa contro l'utero in affitto, e dopo che si è meritata un retweet di Salvini per aver plaudito alla linea dura sui migranti. Lorella prova a dribblare l'argomento e risponde al giornalista: "la maternità surrogata non è questione di appartenenza politica: la mia posizione è proteggere i bambini e le donne. Per il resto, si tratta di temi complessi dove c'è troppa polarizzazione per non essere etichettati. Io sono solo una che, ogni tanto, ama dire come la pensa".

La sua avventura come co-conduttrice a La Vita in diretta è finita nel peggiore dei modi, il giorno prima della conclusione del programma Lorella inviò una e-mail a tutti i colleghi, nella quale accusava, senza nominarlo, Alberto Matano di maschilismo ed ego sfrenato. A proposito di quest'episodio l'insegnate di Amici dice "Era una lettera interna, poi uscita fuori, manipolata. Non c'è bisogno che ci torni su, quello che dovevo dire l'ho scritto a chi dovevo. Penso sia il modo migliore di dire le cose. Pensate e meditate. Ora, sono felice di tornare a Mediaset, ad Amici, con Maria De Filippi: mi piace mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza. È come restituire parte del regalo ricevuto da ragazza".