L'ora della verità: la trama dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, dalle ore 21:20, va in onda l'ultima puntata de L'ora della verità, serie tv francese (inedita in Italia) che vede protagoniste Mathilde Seigner, Jenifer Bartoli e l'italiana Caterina Murino.

La trama e il promo del doppio episodio in onda oggi, domenica 6 settembre 2020, anticipano che tutti i segreti saranno rivelati. Grazie all'abile difesa di Clotilde, Orsu viene scarcerato e la conduce nel luogo dove Palma viene tenuta prigioniera; Cervone tentera' in tutti i modi di fermarla. Clotilde decide di andare a riprendere la figlia Valentine dai nonni, ma la ragazza e' stata portata via poco prima da Cervone. Palma intanto riesce a liberarsi e a uscire dal covo, ma accecata dal sole precipita in un burrone.

Dopo aver letto la lettera lasciatagli dal padre prima di morire, Ste'phane va da Cassanu per chiedere spiegazioni. Siamo alla resa dei conti. L'omertà e le convinzioni sbagliate hanno portato a coprire omicidi e decisioni sbagliate: una donna innocente è stata segregata per venticinque anni sulla base di ipotesi e false convinzioni...