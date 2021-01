Looney Tunes: un nuovo trailer della serie animata prodotta da HBO Max

I Looney Tunes torneranno sugli schermi di HBO Max dal 21 gennaio e un nuovo trailer regala qualche immagine inedita delle nuove puntate della serie animata.

Nel filmato si vedono in azione Bugs Bunny, Titti che sta festeggiando con alcuni amici, Duffy Duck, Porky, Wile E. Coyote e Beep Beep e Taz, il Diavolo della Tasmania.

I dieci nuovi episodi di Looney Tunes mostreranno Taz che trasporterà Bugs Bunny in un colosseo romano, da dove cercare di scappare rimanendo vivo. Il simpatico coniglio affronterà successivamente vari nemici come Taddeo, Cecil e un folletto.

Duffy e Porky saranno alle prese con varie disavventure a causa della scomparsa di un paio di pantaloni, mentre Gatto Silvestro e Titti, senza dimenticare Wile E. Coyote e Beep Beep, saranno impegnati ancora una volta a sfidarsi a distanza.

HBO Max ha recentemente proposto anche un nuovo speciale natalizio in cui si assisteva a ciò che accadeva dopo che Duffy e Porky partono con destinazione Polo Nord nel tentativo di salvare il Natale. La nonnina e Titti andavano invece in cerca di affari in vista delle feste, mentre Silvestro dava la caccia al pennutino giallo. Bugs Bunny e Taddeo si ritrovavano poi impegnati in uno scontro a distanza usando le palle di neve. Lo speciale intitolato 24-Carrot Holiday Special è stato proposto dalla piattaforma di streaming a partire dal mese di dicembre.