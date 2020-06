Looney Tunes Channel arriva da oggi su Boomerang+1

Arriva su Boomerang+1 (canale 610 di Sky) un imperdibile pop up channel dedicato ai mitici Looney Tunes. L'occasione perfetta per celebrare una ricorrenza davvero speciale: l'amatissimo coniglio Bugs Bunny, icona dell'animazione e della cultura pop mondiale, festeggia quest'anno il suo 80° compleanno! L'appuntamento con Looney Tunes Channel è dal 4 al 14 giugno.

Nato nel 1940, in un'epoca nella quale i cartoon erano simbolo di tenerezza e innocenza, Bugs Bunny ha ridefinito l'umorismo dell'animazione: si è contraddistinto da subito per il suo spirito buffo e irriverente, diventando un personaggio carismatico, amato da intere generazioni. Le sue lunghe orecchie e il sorriso furbo hanno fatto di Bugs Bunny il volto più riconosciuto a livello internazionale dei Looney Tunes, diventando l'unica star animata targata Warner Bros. a conquistare la famigherata stella nel Walk of Fame di Hollywood. Bugs Bunny e gli altri Looney Tunes, sono riusciti nel corso degli anni a far breccia nel cuore del pubblico di ogni età, intrattenendolo con leggerezza e originalità e riuscendo a mantenere intatto il loro fascino senza tempo.

Tante le curiosità che riguardano il mitico Bugs. La stella hollywoodiana, ad esempio, non è il solo riconoscimento che ha ottenuto: dopo essere apparso nel 1943 in Super Rabbit vestito con l'uniforme dei Marines, Bugs Bunny è stato nominato membro onorario dall'US Marine Corps; nel 1997 è diventato il primo cartone animato ad essere stampato su un francobollo americano; la sua personalità ha ispirato attori leggendari come Charlie Chaplin, Groucho Marx e Clarke Gable; parlava con il tipico accento di Brooklyn ed ha ricevuto tre nomination agli Oscar, vincendone uno nel 1958 per Il cavaliere Bugs (Knighty Knight Bugs).

All'interno del pop up channel andranno in onda gli episodi più belli e divertenti tratti dalle serie storiche e quelle più recenti. Tante avventure da vivere in compagnia dell'esilarante, eroico e mascalzone Bugs Bunny con al suo fianco gli immancabili Taz, Yosemite Sam, il bandito ricercato per antonomasia, sempre in cerca di una banca da derubare e vittima preferita per gli scherzi di Bugs; il maiale Pallino, Willy il Coyote e Beep Beep, Duffy Duck, Marvin Il Marziano e ancora l'amatissimo uccellino Titti, il suo acerrimo rivale Silvestro e Speedy- Gonzales.

Ma le sorprese non finiscono qui. Ad arricchire la programmazione l'appuntamento quotidiano con i film, dai più tradizionali ai più recenti, in onda alle 13.00 e alle 19.00, e tante maratone, alle 16.00 e alle 21.00, dedicate a ciascuno dei protagonisti. Un evento davvero eccezionale da condividere con tutta la famiglia, divertendosi ancora una volta insieme ai personaggi che hanno fatto la storia dell'animazione.