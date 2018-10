Looking for Alaska: Charlie Plummer e Kristine Froseth star della serie

Looking for Alaska, la serie limitata tratta dal romanzo scritto da John Green avrà come protagonisti Kristine Froseth e Charlie Plummer e il progetto verrà prodotto da Paramount Television e dalla Fake Empire di Josh Schwartz e Stephanie Savage.

La storia sarà raccontata dalla prospettiva del teenager Miles "Pudge" Halter che si iscrive in una scuola esclusiva per provare a ottenere una prospettiva più profonda sulla vita. Il giovane si innamora di una ragazza, Alaska Young (Froseth) e, dopo la sua morte improvvisa, insieme agli amici cerca di scoprire la verità dietro la sua scomparsa e trovarne un significato.

Il personaggio di Alaska Young viene descritto come una ragazza bellissima e imprevedibile, in grado di spezzarti il cuore al liceo. La giovane è una lettrice ossessiva ed è un'altra studentessa della Culver Creek Academy, un membro del gruppo di emarginati. Alaska attrae immediatamente l'attenzione di Miles ed è piena di energia, situazione che segnerà la vita del protagonista. La sua sicurezza nasconde un passato segnato da una famiglia spezzata e un passato da cui cerca di fuggire.

Miles è un teenager dall'anima di un uomo anziano, ama i libri ed è poco popolare nella sua città natale in Florida. Miles ha conquistato una borsa di studio alla Culver Creek Academy in Alabama ed è entusiasta all'idea di ricominciare da capo, in una nuova scuola e in un nuovo stato. Miles ha memorizzato tutte le citazioni degli uomini più importanti della storia. Dopo essere sfuggito al controllo al madre, Miles scopre che la vita all'università non è poi tanto diversa da quella di Culver Creek, anche se trova un gruppo di emarginati che lo accettano immediatamente come un fratello.

Il pilot è stato scritto da Schwartz, impegnato anche come produttore esecutivo e showrunner.