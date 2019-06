Lontano da te: la terza puntata stasera su Canale5

Lontano da te torna stasera su Canale5 alle 21.25 con la terza puntata. Tornano le vicende sentimentali di Candela (Megan Montaner) e Massimo (Alessandro Tiberi) che da due settimane stanno appassionando milioni di italiani.

La trama della terza puntata ci riporta a Roma dove Massimo (Alessandro Tiberi) è ossessionato dalle visioni di Candela (Megan Montaner). Decide così di andare a Siviglia a cercarla. Da quando si sono scontrati all'aeroporto di Praga non riescono più a separarsi, anche se solo con il pensiero, attraverso delle vere e proprie visioni l'uno dell'altra. E proprio le visioni mettono in crisi la relazione tra Massimo e l'eterna fidanzata Francesca (Valeria Bilello), medico internista cui è legato da dieci anni. Mentre Massimo atterra a Siviglia e si mette sulle tracce di Candela, la ragazza è già su un volo per Roma per correre a cercarlo. Così i due finiscono ancora una volta per non incontrarsi. In più, a Siviglia, Candela ha un conto in sospeso con Chino, l'affascinante truffatore padre di suo figlio Pepe. Il fatto che stia per uscire dal carcere non promette niente di buono per Candela.

Dove guardarla: la terza puntata di Lontano da te sarà trasmessa oggi, domenica 23 giugno, dalle 21.25 su Canale5. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma MediasetPlay e attraverso l'app per smart TV, tablet e smartphone.