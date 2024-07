Longlegs, la star Maika Monroe vorerebbe entrare in uno storico franchise horror

Dopo le esperienze con It Follows e Longlegs, l'attrice ci ha preso gusto con il genere horror e vorrebbe partecipare un giorno a un franchise celebre

La veterana dell'horror Maika Monroe ha rivelato che desidererebbe molto unirsi a un franchise horror storico.

Conosciuta per il suo lavoro nei generi horror e thriller, che l'hanno consacrata come scream queen, l'attrice ha raggiunto il successo presso il pubblico con il suo ruolo nel film horror del 2014 It Follows che la vedrà tornare 10 anni dopo nel sequel da poco confermato.

La Monroe è attualmente protagonista di Longlegs, che ha appena sbancato al box-office americano con 22,6 milioni di dollari, il miglior esordio per un film horror originale quest'anno.

Poco dopo l'uscita di Longlegs nelle sale, la Monroe ha rivelato che vorrebbe unirsi in un prossimo film del franchise di Nightmare. In un'intervista concessa a Collider, l'attrice ha dichiarato di aver visto il film originale del 1984 quando era "probabilmente troppo giovane" e di averlo trovato particolarmente terrificante perché l'orrore avviene quando i personaggi dormono.

Longlegs, Osgood Perkins svela che dirigere Nicolas Cage è come dover gestire "un cavallo da corsa"

"Nightmare. Decisamente. L'ho visto probabilmente a un'età troppo giovane e credo che, dato che il film parla di quando ci si addormenta, colpisce davvero in profondità. Non volevo dormire, e per me era la cosa più terrificante del mondo. Ero ossessionata, quindi mi piacerebbe farne parte".

Nightmare - Dal profondo della notte è spesso la risposta più gettonata quando si tratta di scegliere il proprio franchise horror preferito. Ciò è dovuto semplicemente all'iconicità del film originale del 1984 e del suo villain Freddy Krueger, ma anche al fatto che il franchise horror non ha avuto un vero e proprio capitolo dal 2010 e da anni si tenta di realizzare un reboot. Negli ultimi 14 anni, lo sviluppo di un nuovo capitolo è andato incontro a molte difficoltà da quando la Wes Craven Estate ha acquisito i diritti della serie dopo la morte del regista.