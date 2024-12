Dopo Longlegs, Maika Monroe sarà la protagonista del nuovo horror Brides

Dopo il successo del terrificante horror Longlegs, in cui recitava accanto a Nicolas Cage, la star Maika Monroe torna a collaborare con Neon in un nuovo progetto horror. Lo studio ha infatti acquisito i diritti per il Nord America di Brides, il film della regista di Watcher, Chloe Okuno.

Monroe interpreterà la protagonista in quello che sarà il suo terzo progetto con lo studio. Brides, basato su una sceneggiatura originale, sarà prodotto da Anthony Bregman e Stefanie Azpiazu attraverso Likely Story. La pre-produzione è in corso e le riprese dovrebbero iniziare a marzo. Neon si occuperà della distribuzione nelle sale.

La trama di Brides segue Sally Bishop (Monroe) e suo marito, che si recano in una remota villa italiana. Lì, il proprietario del casale, un misterioso conte, sviluppa un inquietante interesse per Sally.

I crediti di Monroe e Okuno

Chloe Okuno ha esordito alla regia con il thriller psicologico Watcher, interpretato dalla stessa Monroe e da Burn Gorman. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival del 2022 e ha partecipato a numerosi altri festival. Tra i suoi altri lavori figurano la scrittura e la regia del pluripremiato cortometraggio horror Slut e del segmento Storm Drain della serie antologica V/H/S/94. Inoltre, ha diretto alcuni episodi della serie Teacup, prodotta da James Wan.

Un'immagine di Maika Monroe

Maika Monroe ha recentemente recitato per Neon nella pellicola horror Longlegs di Osgood Perkins, che con i suoi 75 milioni di dollari è diventato il film indipendente di maggior incasso dell'anno. Il titolo racconta una serie di omicidi occulti legati al passato di una detective dell'FBI (interpretata dalla Monroe) e a un caso irrisolto che viene riaperto. Cage, Blair Underwood e Alicia Witt sono i co-protagonisti.

Monroe riprenderà anche il suo ruolo in It Follows nel sequel del film, intitolato They Follow. Il progetto è stato annunciato esattamente 10 anni dopo il primo film, e David Robert Mitchell, scrittore e regista del primo capitolo, tornerà dietro la macchina da presa.