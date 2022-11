Longing, Diane Kruger e Suzanne Clément si uniscono a Richard Gere nel cast del film

Diane Kruger e l'attrice canadese Suzanne Clement saranno accanto a Richard Gere nel remake inglese del film israeliano Longing. All'interno della pellicola, Gere presterà il suo volto a uno scapolo costretto a rivalutare le sue scelte di vita dopo aver scoperto di avere avuto un figlio, circa vent'anni prima, da una ex fidanzata.

A dirigere il film, Savi Gabizon, che ha scritto e diretto la pellicola originale. Diane Kruger sarà Alice, l'insegnante preferita del figlio defunto di Richard Gere, mentre Suzanne Clément interpreterà la madre del ragazzo, Rachel.

The Operative - Sotto Copertura: Diane Kruger durante una scena del film

Come riportato da DeadLine, Daniel Bekerman (The Witch, Falling) produrrà il remake per la Scythia Films insieme ad Alexander Vinnitski di Current Flow Entertainment e Neil Mathieson di Arbitrage Pictures.

"Siamo stati incredibilmente fortunati ad attirare questo cast stellare e pluripremiato per un film molto speciale e bellissimo, chiaramente una testimonianza della sceneggiatura e della visione di Savi per questo remake in lingua inglese", ha dichiarato Alexander Vinnitski.

Pretty Woman, Richard Gere sul possibile remake o reboot: "Artisticamente non ha senso"

Myles Nestel e Lisa Wilson saranno i produttori esecutivi e gestiranno le vendite globali per The Solution Entertainment.

Il film originale è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e al Toronto Film Festival nel 2017.