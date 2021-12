Lol 2: Maccio Capatonda sul primo giorno di riprese: "Quando ho visto la Raffaele..."

La seconda stagione di Lol 2 è alle porte e Maccio Capatonda ha dichiarato di aver temuto in modo particolare la vena dissacrante e ironica di Virginia Raffaele.

Nel corso di un'intervista con Libero Quotidiano, il comico di Vasto ha affermato a proposito di LOL: Chi ride è fuori: "Il primo giorno di registrazione, quando mi sono visto davanti Virginia Raffaele ho pensato: 'Ciao, qui è finita!'". Ma, in effetti, non sarebbe finita mica qui! Maccio Capatonda, infatti, ha incontrato anche Corrado Guzzanti. A questo proposito, ha pensato: "Per me è stato un tuffo al cuore: è il mio mito da quando sono nato! Loro due, insieme al Mago Forest, sono quelli che ho temuto di più!".

Circa un mese fa, Amazon ha rivelato il cast ufficiale di Lol 2. A far parte del programma presentato da Fedez e Frank Matano saranno Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni.

Grande attesa per questa seconda stagione di Lol che, ancora una volta, coinvolgerà i migliori talenti comici della penisola italiana! La seconda stagione di Lol sarà disponibile su Prime Video tra marzo e aprile del prossimo anno. La prima stagione dello show, basato sul format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto, è stata vinta da Ciro Priello, il comico dei The Jackal.