Loki: scelto lo showrunner della serie TV con Tom Hiddleston

Loki sarà il protagonista di una nuova serie tv e Michael Waldron sarà lo showrunner del progetto destinato alla piattaforma di streaming Disney+ che rappresenta il debutto dello studio nel settore in cui farà la concorrenza con realtà ormai consolidate come Netflix e Amazon Prime Video.

Lo show seguirà il personaggio interpretato da Tom Hiddleston impegnato in alcune avventure che lo porteranno a influenzare la storia degli esseri umani in varie epoche storiche.

Michael Waldron è famoso per aver contribuito al successo di Rick and Morty, di cui è inoltre autore di alcune puntate della quarta stagione. Il produttore e sceneggiatore ha già collaborato con il Marvel Cinematic Universe in occasione della stesura dello script di Doctor Strange.

Disney+ sta lavorando all'ideazione di alcune serie limitate, composte ciascuna da sei-otto episodi, con protagonisti i personaggi del Marvel Cinematic Universe e, oltre a Loki, attualmente è in fase di sviluppo lo show dedicato a Scarlet Witch, l'eroina interpretata dall'attrice Elizabeth Olsen. In futuro altri supereroi dovrebbero approdare sul piccolo schermo e Kevin Feige sarà coinvolto nella produzione dei vari progetti.

Per quanto riguarda Hiddleston invece, recentemente l'attore è apparso negli ultimi film Marvel - tra cui Avengers: Infinity War - e è stato tra i doppiatori del cartoon I primitivi.