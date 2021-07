Logan Marshall-Green nel cast di Lou, film prodotto per Netflix

Logan Marshall-Green sarà uno dei protagonisti di Lou, il nuovo film prodotto per Netflix che avrà come star Allison Janney e Jurnee Smollett.

Il progetto sarà diretto dalla regista Anna Foerster (Outlander), mentre Maggie Cohn ha firmato la sceneggiatura del progetto.

Logan Marshall-Green nell'episodio Urban Garden di Dark Blue

I nuovi arrivi nel cast di Lou, oltre a Logan Marshall-Green, saranno Matt Craven (Sharp Objects) e l'esordiente Ridley Asha Bateman.

Il film racconta quello che accade quando sta per scoppiare una tempesta e una ragazzina viene rapita. Sua madre, senza altre opzioni, unisce le forze con una misteriosa donna più anziana di lei che vive nella casa accanto per andare a caccia del rapitore, dando vita a un'esperienza che le spinge ai propri limiti ed espone dei segreti oscuri e sconvolgenti legati al loro passato.

Nel team dei produttori del lungometraggio ci sono anche J.J. Abrams, Jon Cohen e Hannah Minghella. Allison Janney, Jurnee Smollett, Lindsey Weber e Cory Bennett Lewis completano il team di produttori.

Marshall-Green ha recentemente recitato nel film How It Ends, in precedenza ha fatto parte del cast di Spider-Man: Homecoming, Snowden, Prometheus e Across Universe.