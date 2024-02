Locarno Shorts Weeks: una selezione di corti in streaming online per tutto febbraio

Ritornano le Locarno Shorts Weeks con una selezione di corti in streaming online per tutti i 29 giorni di febbraio.

orna per la sesta edizione la proposta di cortometraggi online del Locarno Film Festival, un'iniziativa sostenuta da Swiss Life che presenta, durante tutti i 29 giorni del mese di febbraio 2024, alcuni tra i più sorprendenti, emozionanti e sconvolgenti cortometraggi della 75a edizione del Festival.

Durante il mese di febbraio il Locarno Film Festival presenterà i 29 coinvolgenti cortometraggi delle Locarno Shorts Weeks, uno degli appuntamenti online più attesi dal pubblico di tutto il mondo. L'anno bisestile porta con sé un giorno in più, e quindi anche un cortometraggio in più tra quelli selezionati a partire dalla 75a edizione del Festival, in particolare dai tre concorsi Pardi di Domani - Concorso Nazionale, Concorso Internazionale, Concorso Corti d'Autore - e da Open Doors, l'iniziativa che il Festival dedica ai talenti provenienti dalle regioni in cui la produzione cinematografica indipendente è particolarmente difficile. Tutti i 29 titoli saranno visionabili sul sito del Festival e su Vimeo, pronti per essere scoperti dal pubblico in qualsiasi momento e per tutto il mese di febbraio.

La selezione presenta opere notevoli come Asterión di Francesco Montagner (Pardo d'Oro Concorso Cineasti del Presente per Brotherhood nel 2021), il film cubano Soberane di Wara (Pardino d'Oro SRG SSR per il Miglior Cortometraggio Internazionale 2022), Hardly Working dei Total Refusal (vincitore dell'European Short Film agli European Film Awards nel 2023) e _Songy Seans (Last Screening), il più recente lavoro del grande regista kazako Darezhan Omirbaev.

Come vedere i film in streaming

I film presentati durante le Locarno Shorts Weeks (1-29 febbraio) sono liberamente accessibili in tutto il mondo. Grazie al supporto di Swiss Life, tutti gli spettatori che voteranno per il loro cortometraggio preferito avranno la possibilità di vincere un pass per la 77a edizione del Locarno Film Festival, che si terrà dal 7 al 17 agosto. Il film vincitore riceverà il Locarno Shorts Weeks Audience Award, del valore di CHF 1'000.

Da fine febbraio, sette titoli della rassegna saranno inoltre disponibili per altri sei mesi su Play Suisse, la piattaforma SRG SSR di streaming gratuito, con audiodescrizione in italiano, francese e tedesco per le persone cieche o ipovedenti e sottotitoli per persone sorde o con problemi di udito.

La lista completa dei film