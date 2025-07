Il Locarno Film Festival premia il disegnatore ticinese Marcel Barelli con il Locarno Kids Award 2025

Il Locarno Film Festival onorerà il regista e disegnatore ticinese Marcel Barelli con il Locarno Kids Award 2025. Il premio, presentato dalla Mobiliare, verrà consegnato al cineasta la sera di martedì 12 agosto, seguirà la proiezione in prima svizzera della sua ultima fatica, Mary Anning, chasseuse de fossiles (2025), il suo nuovo film d'animazione dedicato alla paleontologa britannica che ha rivoluzionato la disciplina nei primi decenni dell'Ottocento.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha dichiarato: "Marcel Barelli rappresenta un'idea di resistenza al conformismo delle emozioni, che si fa tratto lieve e sognante per tracciare i contorni di un mondo da ripensare e rifondare, restituendolo agli esseri umani di tutte le età. Il cinema e l'animazione secondo Barelli sono fatti della stessa materia dei sogni più preziosi e generosi".

Scopriamo Marcel Barelli

Nato e cresciuto nella Svizzera italiana e formatosi alla HEAD di Ginevra, Marcel Barelli è oggi una delle voci più promettenti e originali del cinema d'animazione svizzero e internazionale. Il suo estro si svela In cortometraggi come Gypaetus helveticus (2011), Vigia (2013), vincitore del Pardino d'Argento al 66esimo Locarno Film Festival, Lucens (2015) e Habitat (2016). Nel 2021 il suo corto Dans la nature è stato premiato in oltre 80 festival in tutto il mondo.

A Locarno, Marcel Barelli presenterà in prima svizzera il suo primo lungometraggio di animazione, Mary Anning, chasseuse de fossiles, all'interno della sezione Locarno Kids Screenings. Ispirato alla storia di una figura pionieristica della paleontologia, il film segue le vicende della giovane Mary, dodicenne curiosa e determinata che, dopo la scomparsa del padre, si lancia in una misteriosa avventura tra fossili, sfide e nuove amicizie.

Ecco gli altri titoli della sezione Locarno Kids Screenings, dedicata al pubblico più giovane.

Arco di Ugo Bienvenu - Film d'apertura

Prima svizzera

Fantastique di Marjolijn Prins

Prima mondiale

Grevlingene (The Badgers) di Paul M. Lundø - Film di chiusura

Prima mondiale

Io non ti lascio solo di Fabrizio Cattani

Prima mondiale

L'Olívia i el terratrèmol invisible (Olivia and the Invisible Earthquake) di Irene Iborra Rizo

Prima internazionale

Skrzat. Nowy początek (Pixie. The New Beginning) di Krzysztof Komander

Prima internazionale

Tichá pošta (Secret Delivery) di Ján Sebechlebski

Prima internazionale

Le presentazioni dei film, alla presenza dei registi, saranno realizzate in collaborazione con Castellinaria Festival del cinema giovane.