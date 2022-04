Locarno 2022: Swatch sarà il nuovo Main partner del Locarno Film Festival

Martedì 12 aprile 2022, al PalaCinema di Locarno, è stata firmata una lettera di intenti che sancisce la volontà di rafforzare la partnership tra Swatch e il Locarno Film Festival: dal 2023 l'azienda di orologi sarà infatti uno dei quattro Main partner della manifestazione.

È un legame che si consolida, quello tra Swatch e il Locarno Film Festival, dopo una collaborazione che negli anni ha dato frutti importanti, come lo Swatch First Feature Award, il premio destinato alle migliori opere prime presentate a Locarno. Dal 2023, infatti, Swatch diventerà Main partner della manifestazione, ampliando il suo coinvolgimento nei progetti del Festival, secondo i punti contenuti nella lettera d'intenti firmata oggi al PalaCinema di Locarno.

Marco Solari, presidente del Locarno Film Festival, dichiara: "Swatch da sempre è un brand che sa sorprendere. E da parte sua, anche il Locarno Film Festival si è posizionato nel panorama internazionale del cinema come festival di scoperta e innovazione. Con Swatch il nostro Festival ha trovato un nuovo Main partner di alto valore, al fianco del quale, insieme agli altri suoi importanti sponsor e partner può guardare con fiducia al futuro. Profonda riconoscenza va a Manor che ha contribuito in maniera decisiva a fare crescere negli anni l'importanza della manifestazione locarnese."

Carlo Giordanetti, membro del comitato Product and Design e CEO dello Swatch Art Peace Hotel, aggiunge: "Alla Swatch, i progetti legati all'arte fanno parte del nostro DNA. Nel corso degli anni, la collaborazione con il Locarno Film Festival è diventata sempre più importante per noi: dalla scoperta di artisti con profili e background diversi, alla partecipazione di collezionisti e appassionati, passando per la creazione annuale di un orologio dedicato al Festival. A partire dal 2023, moltiplicheremo questa energia positiva coinvolgendo ulteriormente Swatch e lo Swatch Art Peace Hotel nel programma del Festival e nelle attività parallele."

Swatch subentrerà a Manor, che non sarà più Main partner del Festival dopo la sua 75esima edizione (dal 3 al 13 agosto 2022). Manor, che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo del Festival durante gli oltre vent'anni partenariato, continuerà ad essere vicina al Festival, anche se in formati diversi. Il Locarno Film Festival e felice di poter continuare questa collaborazione.

Jérôme Gilg, CEO Manor, spiega: "L'impegno nei confronti del Locarno Film Festival è una questione di cuore per Manor. Insieme abbiamo vissuto molti momenti emozionanti e siamo grati di questa eccellente partnership. Con i grandi magazzini Manor rimarremo saldamente radicati nella regione e in futuro continueremo ad essere attivamente coinvolti nel Locarno Film Festival, cosa di cui siamo molto lieti."