Locarno 2022: ad Aaron Taylor-Johnson l'Excellence Award Davide Campari

L'interprete dell'atteso cinecomic Kraven the Hunter, Aaron Taylor-Johnson, approderà a Locarno per l'inaugurazione durante la quale ritirerà l'Excellence Award Davide Campari e introdurrà il film di apertura Bullet Train.

Il poliedrico e talentuoso attore inglese Aaron Taylor-Johnson, Golden Globe come miglior interprete non protagonista per Nocturnal Animals (Tom Ford, 2016), riceverà l'Excellence Award Davide Campari a Locarno 2022. Ll premio gli verrà consegnato la sera del 3 agosto in Piazza Grande, dove presenterà anche il film d'apertura del Locarno Film Festival, Bullet Train di David Leitch, già a Locarno con Atomic Blonde nel 2017.

Golden Globes 2017: Aaron Taylor-Johnson

Tra i vari ruoli interpretati da Aaron Taylor-Johnson ricordiamo quello di John Lennon in Nowhere Boy (Sam Taylor-Johnson, 2009), Dave Lizewski/Kick-Ass in Kick-Ass (Matthew Vaughn, 2010), il conte Vronsky in Anna Karenina (Joe Wright, 2012), Pietro Maximoff/Quicksilver in Avengers: Age of Ultron (Joss Whedon, 2015) senza dimenticare Godzilla (Gareth Edwards, 2014) e Tenet (Christopher Nolan, 2020).

"Un Excellence Award per un attore giovane e di grandissimo talento, in grado di parlare a tutti i pubblici, di saltare da un genere all'altro, animato da una straordinaria capacità di mettersi sempre in gioco e rischiare. L'Excellence Award Davide Campari perfetto per il Locarno Film Festival del 75esimo anniversario che guarda al futuro" commenta Giona A. Nazzaro, Direttore artistico di Locarno 2022.