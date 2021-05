Locarno 2021: a Dante Spinotti il Pardo alla carriera

Il Locarno Film Festival assegnerà il Pardo alla carriera 2021 a Dante Spinotti, celebre direttore della fotografia e collaboratore di Michael Mann. La consegna del premio avverrà il 12 agosto in Piazza Grande, per festeggiare i quarant'anni di attività di Spinotti, che ha esordito nel 1981 collaborando con Sergio Citti.

Il regista Micheal Mann con Al Pacino e Robert De Niro sul set del film Heat - La sfida

Classe 1943, Dante Spinotti è uno dei più apprezzati direttori della fotografia a livello internazionale, avendo collaborato con cineasti del calibro di Giuseppe Tornatore, Ermanno Olmi, Curtis Hanson, Sam Raimi e Barry Levinson. Ha anche contribuito al Marvel Cinematic Universe, firmando nel 2018 la fotografia di Ant-Man and the Wasp. Ha ricevuto due nomination all'Oscar, per L.A. Confidential e Insider - Dietro la verità. Quest'ultimo fa parte del suo celebrato sodalizio con Michael Mann, a cui Locarno renderà omaggio proiettando in Piazza Grande l'acclamato Heat - La sfida.

Heat - La sfida: i 20 anni del cult poliziesco con Al Pacino e Robert De Niro

Ant-Man and the Wasp: una foto del sequel Marvel

Giona Nazzaro, direttore artistico della kermesse ticinese, ha commentato così la scelta dell'omaggio: "Dante Spinotti è un maestro della luce e un'eccellenza italiana. Un vero e proprio autore della fotografia cinematografica. [...] A suo agio con l'intimismo psicologico così come con il fantasy, ha impresso il suo segno inconfondibile anche ai film di supereroi. Celebrare Dante Spinotti significa rendere omaggio a un talento immenso della fotografia cinematografica, a un artista che ha cambiato il modo di percepire le immagini sul grande schermo. Senza l'immenso contributo di Dante Spinotti il cinema sarebbe più povero, meno bello. Celebrare Dante Spinotti è una gioia e un privilegio."

Il Locarno Film Festival si svolgerà in presenza dal 4 al 14 agosto, nel rispetto delle misure sanitarie in vigore sul territorio elvetico. Oltre a Dante Spinotti, che terrà una masterclass aperta al pubblico il 13 agosto, saranno presenti come ospiti anche la produttrice Gale Anne Hurd, che riceverà il Premio Raimondo Rezzonico, e il creatore di effetti speciali Phil Tippett, insignito del Vision Award.