Locarno 2020: a Ryuichi Sakamoto il Vision Award Ticinomoda

La 73esima edizione del Locarno Film Festival 2020 (5 - 15 agosto 2020) renderà omaggio con il Vision Award Ticinomoda a Ryuichi Sakamoto. Il compositore, musicista e artista giapponese sarà ospite in Piazza Grande giovedì 6 agosto. Per l'occasione, durante il Festival verranno proiettati tre dei film per cui Sakamoto ha scritto le musiche, rappresentativi dell'eclettismo del suo stile e del suo percorso artistico: Furyo (1983) di Nagisa Oshima, L'Ultimo imperatore (1987) di Bernardo Bertolucci, che gli è valso un Oscar e un Grammy Award per la miglior colonna sonora, e Revenant - Redivivo (2015) di Alejandro González Iñárritu, nominato per un Grammy Award e un Golden Globe.

Berlino 2018: uno scatto di Ryūichi Sakamoto sul red carpet della cerimonia di premiazione

Il pubblico e gli ospiti del Festival avranno anche l'occasione di assistere a un incontro con l'artista allo Spazio Cinema, che si terrà il giorno successivo alla consegna del premio in Piazza Grande (venerdì 7 agosto). Inoltre, Ryuichi Sakamoto improvviserà dal vivo al pianoforte sul film di Yasujirō Ozu Tōkyō no onna (Una donna di Tokyo, 1933), in programma nel pomeriggio di giovedì 6 agosto, nell'ambito della Retrospettiva del Locarno Film Festival dedicata all'attrice e regista Kinuyo Tanaka.

Lili Hinstin, Direttrice artistica del Locarno Film Festival, dichiara: "Ryuichi Sakamoto possiede il potere paradossale dei più grandi artisti: riesce a far convivere il minimalismo con la più folle densità emotiva, a far esistere il suono attraverso il silenzio e, quando compone per il cinema, a contraddire - e quindi ad arricchire - l'intenzione evidente di intere sequenze. È più che un onore accogliere un tale genio al Festival di Locarno."

La 73esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 5 al 15 agosto.