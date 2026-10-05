Lo Stato delle cose stasera su Rai 3: Garlasco, Sempio e il DNA

Massimo Giletti conduce la puntata con Michele Santoro, ospite fisso: al centro il caso Garlasco con Luciano Garofano, ma anche le presunte infiltrazioni mafiose negli ospedali di Palermo e l'inchiesta su Ranucci.

Nuovo appuntamento con Lo Stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti, in onda stasera lunedì 5 ottobre alle 21.15 su Rai 3. Al centro della puntata ci saranno alcuni dei casi di cronaca e di attualità più discussi delle ultime settimane, con particolare attenzione al caso Garlasco, alle presunte infiltrazioni mafiose negli ospedali di Palermo e all'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci.

Lo Stato delle cose su Rai 3: tutte le anticipazioni

Michele Santoro affronterà come di consueto la più stretta attualità politica italiana e internazionale insieme al conduttore, prima di entrare nel vivo di uno dei casi giudiziari che continuano a suscitare interrogativi: quello relativo all'omicidio di Chiara Poggi.

Il caso Garlasco torna al centro della puntata con nuovi elementi e interrogativi sulle indagini. Tra gli ospiti ci sarà il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, insieme ad alcuni degli uomini che hanno lavorato sulle analisi scientifiche del caso.

Uno dei punti sui quali si concentrerà il programma riguarda il DNA individuato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. La domanda sollevata dalla trasmissione è perché alcune analisi risultate negative non compaiano negli atti del processo. Un aspetto che potrebbe alimentare il dibattito sulla ricostruzione delle prove scientifiche raccolte all'epoca.

Resta inoltre alta l'attenzione sul possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio, mentre i genitori di Chiara Poggi, hanno dichiarato che per loro il colpevole dell'omicidio di Garlasco resta Alberto Stasi, sottolineando di rispettare la sentenza definitiva emessa dalla giustizia italiana. Durante un'intervista rilasciata alla trasmissione Verissimo hanno affermato che non si opporranno ciecamente alla giustizia e se ci sarà un nuovo colpevole, ne prenderanno atto.

In studio saranno presenti Antonio De Rensis, Angela Taccia e Francesco Borgonovo, per analizzare gli ultimi sviluppi e gli aspetti ancora controversi del caso.

La puntata proseguirà poi con un'altra inchiesta delicata: quella sulle presunte infiltrazioni mafiose in alcuni ospedali di Palermo. Una nuova testimonianza, proveniente da una cosiddetta "gola profonda", dovrebbe fornire nomi e dettagli sulle presunte dinamiche legate alle assunzioni nelle aziende che gestiscono i servizi di pulizia delle strutture sanitarie. A parlarne sarà Ismaele La Vardera, giornalista d'inchiesta e deputato regionale.

Infine, spazio all'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il nuovo capitolo riguarda i viaggi d'affari all'estero di Valter Lavitola e i suoi rapporti con un misterioso intermediario. A ricostruire gli elementi dell'inchiesta saranno Nello Trocchia e Peter Gomez.