Lo Stato delle Cose, stasera su Rai 3: anticipazioni dal caso David Rossi a Garlasco

David Rossi e Garlasco sono tra i casi al centro della nuova puntata di Lo Stato delle Cose. Giletti approfondirà anche mafia e sanità in Sicilia e l'attentato a Sigfrido Ranucci.

Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, in onda lunedì 28 settembre alle 21.15 su Rai 3. Anche questa settimana la trasmissione torna su alcuni dei casi di cronaca più discussi, al centro della puntata il caso David Rossi, gli ultimi sviluppi sull'inchiesta di Garlasco e altre importanti vicende di cronaca.

Lo Stato delle Cose, le anticipazioni della puntata di stasera

Uno dei focus della serata sarà dedicato alla morte di David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi di Siena trovato senza vita nel 2013 a Siena. La trasmissione torna sulle attività dei Ris e sui nuovi elementi analizzati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, che sta esaminando la dinamica della morte e le circostanze che hanno preceduto la caduta dalla finestra dell'ufficio, con nuove prove che sono state effettuate oggi. Sulla questione è stato ascoltato Giuseppe Giglio, collaboratore di giustizia. In studio interverranno il presidente della Commissione parlamentare, Vinci, e Carolina Orlando, figlia di Rossi.

Spazio poi al caso Garlasco, tornato sotto i riflettori a distanza di anni. Tra gli ospiti ci sarà il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, recentemente ascoltato dalla Procura di Pavia nell'ambito degli accertamenti che riguardano Andrea Sempio. Con lui saranno presenti l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità. Al centro del confronto anche le ragioni della convocazione di Garofano in questa fase dell'inchiesta.

La puntata affronterà inoltre il rapporto tra mafia e sanità pubblica in Sicilia, con un'inchiesta dedicata a un importante ospedale palermitano. In studio Ismaele La Vardera ex "Iena" e ora deputato all'Assemblea regionale siciliana e componente della Commissione Bilancio dell'Ars.

Infine, riflettori ancora sull'attentato a Sigfrido Ranucci, con un approfondimento sul presunto movente politico e sulla figura di Valter Lavitola, rimasto in carcere dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma. A discuterne saranno i giornalisti Tommaso Cerno e Peter Gomez.