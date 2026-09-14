Lo Stato delle Cose, stasera su Rai 3: Garlasco e Lavitola al centro della puntata

Massimo Giletti apre il suo talk show con due dossier caldi: gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco e nuovi approfondimenti su Valter Lavitola, tra inchieste, interviste e ospiti in studio.

Questa sera, lunedì 14 settembre, Massimo Giletti torna su Rai 3 con una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il talk show di approfondimento che affronta i temi più caldi dell'attualità italiana. Al centro della puntata odierna due argomenti destinati a far discutere: il caso Garlasco, tornato prepotentemente sotto i riflettori, e gli sviluppi sull'attentato a Sigfrido Ranucci e nuovi approfondimenti su Valter Lavitola.

Lo Stato delle Cose, le anticipazioni della puntata di stasera

Al centro della puntata ci sarà ancora una volta il caso Garlasco. La trasmissione mostrerà alcuni documenti esclusivi, tra cui appunti scritti a mano attribuiti ad Andrea Sempio, attualmente al centro delle indagini. Un nuovo tassello che potrebbe alimentare il dibattito intorno a uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni.

Spazio anche a un confronto tra due figure direttamente coinvolte nella vicenda giudiziaria: Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. I due avvocati racconteranno come i loro assistiti stanno vivendo queste settimane di attesa: da una parte l'eventuale rinvio a giudizio di Sempio, dall'altra la possibilità di una revisione della condanna di Stasi.

La puntata si occuperà inoltre dell'attentato a Sigfrido Ranucci e dei possibili intrecci legati alla figura di Valter Lavitola. Le telecamere della trasmissione si sono spinte fino in Africa per rintracciare Benjamin Chimutengo, ex socio d'affari di Lavitola e oggi suo grande nemico, alla ricerca di nuovi elementi sulla vicenda. Nel frattempo Lavitola resta in carcere per ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che gli ha contestato l'aggravante del metodo mafioso.

Tra gli ospiti della serata ci saranno i giornalisti Peter Gomez, Nello Trocchia, Leonardo Zellino e Moreno Pisto, chiamati ad analizzare i principali temi della puntata e gli sviluppi delle vicende raccontate.

Grande attesa, infine, per il ritorno di Michele Santoro, che proporrà la sua personale lettura della realtà contemporanea, tra politica, società e scenari internazionali. Una puntata ricca di approfondimenti, testimonianze e nuovi documenti, con Massimo Giletti pronto a raccontare ancora una volta i casi che dividono l'opinione pubblica.