Lo stato delle cose: Giletti chiude la stagione con Garlasco e audio inediti di Paola Cappa, stasera su Rai 3

Ultima puntata questa sera con Lo Stato delle Cose, il talk show condotto da Massimo Giletti su Rai 3. A partire dalle 21.20, Giletti aprirà analizzando l'esito del Referendum, per poi occuparsi del delitto di Garlasco.

Gli sviluppi del caso Garlasco

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco

A Garlasco verrà infatti dedicato un lungo approfondimento. La Procura ha riaperto il caso dopo 18 anni, con un unico indagato in concorso con ignoti: Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.

In particolare, la Procura sta esaminando elementi e documenti che in passato furono ritenuti irrilevanti. Tra questi, le conversazioni intercettate tra Andrea Sempio e il padre, nel 2017, quando il giovane era stato indagato.

Si indaga quindi se all'epoca dei fatti ci furono coperture o depistaggi nelle indagini. Si torna anche sulle testimonianze passate, come quella di Marco Demontis Muschitta, testimone che fu considerato inattendibile e che raccontò di aver visto la cugina di Chiara Poggi su una bicicletta, proprio vicino alla villetta dei Poggi, con in mano un attrezzo da camino la mattina dell'omicidio.

In studio verranno inoltre analizzate piste come quella che porta al Santuario della Bozzola, dove già dal 2006 si sarebbero tenuti festini a luci rosse. Chiara ne era a conoscenza e sapeva qualcosa di troppo? Giletti trasmetterà inoltre degli audio esclusivi di Paola Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi, inviati negli ultimi mesi ad un amico.

Gli ospiti in studio

Ospiti della puntata saranno gli avvocati Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi condannato per il delitto con sentenza definitiva, e Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio. Ci saranno inoltre il direttore di Gente Umberto Brindani, la giornalista Ilenia Petracalvina che fin dall'inizio ha seguito il caso Garlasco, la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan e Francesco Chiesa Soprani, l'amico di Paola Cappa che ne ricevuto le sue confidenze negli ultimi mesi.

Vittorio Feltri invece commenterà il referendum, gli sviluppi della guerra in Ucraina e a Gaza e la rottura fra Donald Trump ed Elon Musk.