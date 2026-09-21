Lo Stato delle Cose su Rai 3, anticipazioni di stasera: Renzi, Ranucci e il nuovo audio di Sempio

Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, in onda questa sera, lunedì 21 settembre, alle 21.15 su Rai 3. La puntata promette di mettere insieme politica, cronaca e alcuni dei casi che continuano a far discutere, dal confronto con Matteo Renzi alle nuove anticipazioni sull'attentato a Sigfrido Ranucci, fino al delitto di Garlasco.

Lo Stato delle Cose, le anticipazioni della puntata di stasera

Al centro della puntata ci sarà il faccia a faccia con Matteo Renzi, presidente di Italia Viva. Il confronto sarà dedicato all'attualità politica italiana e agli scenari in vista delle prossime elezioni. Un'intervista a tutto campo nella quale Giletti affronterà con Renzi i principali temi del momento.

Spazio poi alla vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Tra gli elementi annunciati dalla Rai c'è un'intervista esclusiva a Maria Rosaria Boccia, realizzata in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro dedicato al rapporto di amicizia con il giornalista. La trasmissione proporrà inoltre l'intervista all'uomo indicato come colui che avrebbe confezionato la bomba utilizzata nell'attentato, oltre agli approfondimenti sulle accuse dell'ex compagna di Valter Lavitola e sulla pista legata ai suoi affari in Brasile. In studio saranno presenti anche i giornalisti Peter Gomez e Nello Trocchia.

Uno dei momenti più attesi della puntata riguarda il delitto di Garlasco. Lo Stato delle Cose partirà da un audio originale di Andrea Sempio, descritto dalla Rai come un'intercettazione mai ascoltata prima e relativa alle indagini condotte dalla Procura di Pavia nel 2017. Il contenuto, secondo le anticipazioni, potrebbe aprire nuovi interrogativi sulla vicenda.

L'approfondimento si concentrerà anche sull'archiviazione della posizione dell'ex procuratore Mario Venditti avvenuta nei giorni precedenti, ora resta da chiarire chi abbia ricevuto il denaro dalla famiglia Sempio e a quale titolo. Si tratta di un tema che la trasmissione intende ricostruire attraverso documenti, testimonianze e il confronto tra i diversi protagonisti della vicenda.

In studio ci saranno Liborio Cataliotti, attuale difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati, Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e il giornalista e scrittore Gianluca Zanella.

Una puntata, dunque, che torna su alcuni dei dossier già affrontati nelle precedenti settimane da Giletti, aggiungendo nuovi elementi di approfondimento: dal confronto politico con Renzi alle vicende legate a Ranucci e Lavitola, fino all'audio inedito destinato a riaccendere l'attenzione sul caso Garlasco.