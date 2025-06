Lo stalker della stanza accanto stasera su Rai 2: trama e cast del thriller 'Nel Segno del Giallo'

Mai fidarsi dell'ex: in prima visione assoluta, stasera sabato 21 giugno alle 21.20 su Rai 2, andrà in onda Lo stalker della stanza accanto, inquietante thriller canadese firmato dalla regista Anne De Léan, proposto all'interno del ciclo Nel segno del giallo. Una storia di tensione e sospetto che mette al centro il fragile equilibrio tra amore e pericolo, dove una madre single si trova a dover affrontare una minaccia nascosta proprio all'interno delle mura di casa. Un film carico di suspense che tiene incollati allo schermo fino all'ultima scena.

Trama completa

Mel, madre single e architetta di successo, conduce una vita apparentemente perfetta insieme alla figlia Brook e al nuovo compagno Ben, un uomo gentile e premuroso che ha portato stabilità dopo la tragica morte del marito. Tuttavia, la serenità familiare si incrina quando Mel, stanca della relazione, decide di troncare con Ben e lo caccia di casa.

È allora che tutto cambia: oggetti che si spostano senza spiegazione, rumori inquietanti nel cuore della notte, porte che si aprono da sole e una costante sensazione di essere osservata. Mel comincia a temere per la propria sicurezza e per quella della figlia. Ma il dubbio peggiore è un altro: e se il pericolo provenisse proprio da chi diceva di amarla?

Lo stalker della stanza accanto: Jen Landon e Tara Redmond van Rees

Decisa a scoprire la verità, Mel si ritrova in un incubo psicologico in cui nulla è come sembra. Mentre cerca di capire se si tratta solo di suggestione o di una minaccia reale, inizia a dubitare di tutto e di tutti, persino delle persone a lei più vicine. La tensione aumenta in un crescendo di paranoia e paura, fino a un finale che lascia senza fiato.

Il film affronta il drammatico tema della violenza di genere, inserendolo in un contesto da thriller psicologico dove la casa - simbolo di rifugio - si trasforma in una trappola. Con uno sguardo lucido e consapevole, la pellicola esplora la realtà, purtroppo attuale, degli ex partner che non accettano la fine di una relazione.

Cast completo: interpreti e personaggi

Jennifer Landon: Mel Carver

Joshua Close: Ben Shields

Tara Redmond van Rees: Brook Carver

Steve Lun: Sam

Carolina Bartczak: Erin

Vlasta Vrána: Carl

Nicolas Fontaine: Dylan

Stephanie Ng Wan: Lauren

Arthur Holden: disinfestatore

Steve Nash: agente di polizia

Curiosità e riconoscimenti

Diretto da Anne De Léan, Lo stalker della stanza accanto è una produzione canadese realizzata dalla Incendo Productions, specializzata in film per la televisione dal forte impatto emotivo. Girato in Canada, il film è stato distribuito nel 2020 ed è stato ben accolto nell'ambito dei thriller televisivi. Il film è stato candidato a quattro importanti premi nel 2021:

Premi e candidature:

Candidato al DGA Award 2021 : Anne De Léan per la migliore regia in un film per la televisione e miniserie

Candidato al DGC Craft Award 2021 : Jean Bécotte per la migliore scenografia in un film TV o miniserie

Candidato al Canadian Screen Awards 2021 : Anne De Léan per la miglior regia in un film per la TV

Candidato al Canadian Screen Awards 2021: Serge Desrosiers csc per la miglior fotografia in un dramma

Dove vederlo stasera 21 giugno

Se ami i thriller ad alta tensione e le storie che scavano nella psiche umana e nelle dinamiche relazionali più tossiche, Lo stalker della stanza accanto è un film da non perdere. Appuntamento stasera sabato 21 giugno alle 21.20 su Rai 2 e in live streaming e on demand su RaiPlay.