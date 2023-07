Lo stadio dei golosi con Manuele Baiocchini da stasera su Food Network: gli ospiti del programma

Stasera in seconda serata su Food Network debutta Manuele Baiocchini con il programma Lo stadio dei golosi: ospiti e anticipazioni

Per gli italiani ci sono due cose alle quali è difficile rinunciare: il buon cibo e il calcio. Da stasera 4 luglio, alle 22:00 su Food Network (canale 33) e in streaming su discovery+, grazie a Lo stadio dei golosi, il giornalista sportivo Manuele Baiocchini ci accompagna alla scoperta dei ristoranti preferiti dai campioni di calcio e dai loro compagni di squadra.

Lo stadio dei golosi: un'immagine

Nel corso del nuovo programma, prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery, ascolteremo in ogni puntata, al consiglio di un grande del calcio.

Lo stadio dei golosi: un'immagine

Baiocchini, accompagnato da due tifosi doc della squadra di puntata, va alla scoperta di quei posti (bar, pub, friggitorie, pizzerie al taglio) dove i tifosi si incontrano e mangiano prima di un incontro importante o al termine di una partita.

Lo stadio dei golosi: un'immagine

Che sia una trattoria tipica, un baretto nascosto o un locale alla moda, i consigli delle icone storiche del calcio italiano come Javier Zanetti, Bruno Conti, Adriano Galliani, Tommaso Rocchi e Simone Pepe non mancheranno la porta per segnare e fare breccia nel cuore dei tifosi.