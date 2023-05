Lo speciale di RaiPlay per celebrare la Festa della Mamma il 14 maggio.

Per celebrare i bambini e la Festa della Mamma oggi, 14 maggio, RaiPlay rende disponibili tanti cartoni animati per i più piccoli.

RaiPlay celebra la Festa della Mamma con una collezione di cartoni animati dedicati ai bambini. In occasione di questa giornata speciale, che cade ogni seconda domenica di maggio, la piattaforma streaming offre al suo giovane pubblico e alle loro mamme un'ampia selezione di cartoni animati con i personaggi più amati.

L'esclusivo speciale prevede uno spettacolo musicale per Barbamamma, una bellissima collana per la mamma di Lola, una gustosa torta preparata da Topo Tip e una performance di Olga che diventa 'mamma per un giorno', tutte azioni che esprimono, nel migliore dei modi, l'amore verso tutte le mamme del mondo.

Ma non è finita qui, perché nella collezione ci sono tanti altri titoli e tanti altri protagonisti, fedeli amici dei più piccini. Fra questi: Peppa Pig, che vuole scoprire a tutti i costi cosa fa la sua mamma quando è al lavoro, Paf il cane sempre pronto ad aiutare la sua piccola padroncina, il tenero coniglietto Molang che insieme al suo amico pulcino Piu Piu si cimenta in tante sorprendenti avventure.

E ancora non potevano mancare i due diversissimi gemellini Yo eYo, Vita da Giungla e Bumbi, il morbido pupazzo colorato che parla una buffa lingua. Una ricca offerta per tutti i gusti e poter festeggiare in allegria e in una magica atmosfera.