Lo scandalo P. Diddy: stasera su Sky Crime e NOW il docufilm che scava nelle feste proibite di Sean Combs

Cosa succedeva nei festini di P. Diddy finiti ora sotto accusa durante il processo? Il docufilm in onda stasera su Sky Crime e NOW, e disponibile on demand, indaga sui famosi freak-offs party.

Stasera su Sky Crime alle 22:00, in prima visione assoluta, e in streaming su NOW, appuntamento con un nuovo capitolo della serie dedicata alla vicenda di Sean Combs. Si chiama Lo scandalo P. Diddy: I festini di Diddy e scava ancora più a fondo in quel mondo, costruito da uno dei più importanti produttori musicali del mondo, dove potere, fama e segreti si intrecciano pericolosamente.

Dal titolo originale "The Downfall of Diddy - Inside the Freak-Offs", questo nuovo capitolo solleva il velo su uno degli aspetti più controversi della vita privata di Sean "P. Diddy" Combs: i cosiddetti freak-offs party. Eventi esclusivi e blindatissimi, frequentati da celebrità hollywoodiane e icone della musica, che secondo le accuse nascondevano un sistema fatto di abusi, eccessi e manipolazioni.

Quello che doveva essere intrattenimento si rivela, episodio dopo episodio, una spirale disturbante di droga, violenza e controllo psicologico, che ha segnato profondamente le vite delle vittime e scosso l'opinione pubblica americana. Attraverso testimonianze scioccanti e documenti giudiziari mai visti prima, la docu-inchiesta getta nuova luce su una vicenda ancora in evoluzione, alimentando un dibattito necessario sul confine tra celebrità e responsabilità.

Le accuse e il processo contro P. Diddy

Il 5 maggio scorso a New York si è aperto il processo contro Sean Combs, meglio conosciuto come P. Diddy. A denunciarlo, nel 2023, è stata la sua ex fidanzata, Cassie Ventura, per violenze fisiche, verbali e psicologiche. Nei primi giorni del processo è stato mostrato in aula un video molto esplicito che potrebbe rivelarsi decisivo per la sentenza.

La Ventura non è però la sola: oltre 120 persone hanno avviato una causa civile contro il produttore musicale, accusandolo di molestie sessuali.

Secondo l'accusa, Sean Combs avrebbe sfruttato la sua posizione per costringere decine di donne (e non solo), anche minorenni, a partecipare ai suoi festini a base di droga e sesso, serate di divertimento che si sono trasformate in racconti dell'orrore nelle parole delle sue vittime.

In particolare Cassie Ventura, ex compagna di P. Diddy, ha parlato di anni di abusi di ogni tipo in una relazione tossica in cui era lo stesso Sean Combs a costringerla ad avere rapporti sessuali con altri uomini per il suo solo piacere.

E non si parla solo di abusi: in un'altra causa Diddy è accusato di aver insabbiato una violenta sparatoria avvenuta nel suo studio di registrazione nel 2022.

Tutto questo ha portato all'arresto del produttore nel settembre 2024. Combs, che non può essere libero neppure su cauzione, rischia ora l'ergastolo.