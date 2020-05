Lo Hobbit: Andy Serkis legge l'intero libro per beneficenza

Tra le molte iniziative lanciate dalle celebrità per contrastare gli effetti del coronavirus, fa il suo ingresso anche la Hobbitathon di Andy Serkis, l'interprete di Gollum, che leggerà per intero Lo Hobbit per raccogliere donazioni da devolvere in beneficenza. L'attore si dedicherà per dodici ore alla lettura live del libro di J. R. R. Tolkien e in ogni momento dello streaming durante la giornata dell'8 maggio ci si potrà collegare alla pagina su gofundme.com per partecipare e contribuire.

Andy Serkis nei panni di Gollum in Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato

Come annunciato da Serkis, la maratona di lettura è iniziata nella mattina dell'8 maggio e in qualsiasi punto del libro sarà possibile visitare la pagina dedicata alla raccolta fondi e unirsi alle donazioni. L'obiettivo è stato fissato a 250.000 sterline e il progetto ha già superato agilmente le 145.000, assicurando un bel gruzzolo che sarà suddiviso equamente tra le associazioni inglesi Best Beginnings e NHS Charities Together.

Per l'attore sarà una bella impresa, ma sembra che abbia già messo in conto tutti i possibili scenari, come ha dichiarato alla BBC: "Bisogna pensare a tutte le cose che comportano le maratone, come pause e sostentamento. Quel che succede succede, quindi se il gatto fa irruzione e fa pipì sul mio laptop sarà una parte del gioco."

I want to take you on one of the greatest fantasy adventures ever written. Join me for a 12-hour armchair marathon reading of “The Hobbit”, in aid of two amazing charities which are doing extraordinary work right now to help those most in need@NHSuk @bestbeginnings #hobbitathon pic.twitter.com/q8qIO3diPT — Andy Serkis (@andyserkis) May 7, 2020

L'idea di Andy Serkis, ormai celebre voce di Gollum, è quella di offrire uno strumento per la quarantena che faccia sentire meno soli coloro che sono costretti al distanziamento sociale. Una bella avventura nel regno di Lo Hobbit potrebbe essere proprio l'ideale, e si presta perfettamente alla possibilità di raccogliere anche una somma notevole per supportare coloro che si trovano in particolare difficoltà.