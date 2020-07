Lo chiamavano Jeeg Robot: Gabriele Mainetti farà il film sullo ZIngaro?

Noi 'na cosa vojamo sapè: Gabriele Mainetti ha pensato ad un film sullo Zingaro, il personaggio interpretato da Luca Marinelli in Lo chiamavano Jeeg Robot? "Potrebbe farlo qualcun altro" ha risposto il regista durante il panel del nostro UltraPop Festival.

La figura dello Zingaro, interpretata da Luca Marinelli nel film Lo chiamavano Jeeg Robot, è stato un personaggio molto apprezzato, tanto che molti fan e non solo hanno acclamato a gran voce un prequel su di lui. Ma il regista Gabriele Mainetti precisa la sua posizione a riguardo:

Lo chiamavano Jeeg Robot: Luca Marinelli in una scena del film

"Questo film mi ha cambiato la vita, non avrei mai pensato di ricevere tutto questo favore" - ha detto Mainetti - "per questo quanto mai è vera la convinzione che il seguito è sempre difficile. Dopo questo successo sento proprio un peso addosso per fare un eventuale seguito o prequel, mi piacerebbe prendere una pausa mentale. Vorrei poter quasi confermare a me stesso che c'è la possibilità di uscire da questa situazione, magari aiutando qualcun altro a fare il seguito, perché devo farla per forza io la storia dello Zingaro?"

"Magari posso dare un contributo, magari lo riprenderò invece più avanti, ma secondo me è meraviglioso mettere i registi nella condizione di potersi esprimere, anche con altri punti di vista" - ha continuato Gabriele Mainetti, che ha annunciato che il suo prossimo film sarà un horror - "Mi piacerebbe vedere il mio lavoro anche così, con un altro punto di vista. Molti produttori ti frenano e ti tagliano perché il problema sta nei limiti posti dai produttori. Io, per esempio, mi frenerei appunto a fare un sequel. Ma quello che può capitare dopo, ancora non lo so"_