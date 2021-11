Lizzy Caplan tra i protagonisti della serie Fleishman Is In Trouble

L'attrice Lizzy Caplan è entrata a far parte del cast della nuova miniserie Fleishman Is In Trouble, tratta dall'omonimo romanzo.

Lizzy Caplan ha trovato un altro progetto televisivo di cui sarà protagonista: la miniserie Fleishman Is In Trouble che verrà prodotta per FX on Hulu.

Il progetto si ispira al debutto letterario di Taffy Brodesser-Akner, diventato un bestseller nella classifica del New York Times.

Lo show sarà composto da nove episodi e Taffy sarà sceneggiatrice, oltre a far parte del team di produttori insieme a Sarah Timberman, Carl Beverly e Susannah Grant. Fleishman Is In Trouble racconta la storia di un quarantenne, Toby Fleishman, che si è da poco separato e si immerge nel nuovo mondo degli appuntamenti tramite l'app ottenendo il successo che non aveva mai avuto in gioventù, sposandosi prima di concludere gli studi di medicina. Ma proprio all'inizio della prima estate all'insegna della libertà sessuale, la sua ex moglie scompare, lasciandolo a gestire i figli e nessun indizio su dove si trovi o se abbia intenzione di tornare. Lizzy Caplan dovrebbe avere la parte di Libby, la narratrice della serie.

L'attrice è stata recentemente annunciata come protagonista della serie televisiva ispirata al film Attrazione fatale, progetto destinato a Paramount+. Caplan ha lavorato a lungo per il piccolo schermo con ruoli in Castle Rock e come star di Masters of Sex.