Liza Minnelli: la sua vita privata e la carriera saranno raccontate in una serie tv

La vita e la carriera di Liza Minnelli potrebbero presto essere al centro di una serie televisiva: Magnolia Hill Productions ha infatti ottenuto i diritti della prossima autobiografia della star.

Tra le pagine si racconterà il percorso dell'attrice come artista, le difficoltà affrontate e la sua prospettiva sul mondo di Hollywood.

La storia di Liza diventa una serie

Il nuovo libro potrà contare su ben 15 anni di conversazioni tra Liza Minnelli e Michael Feinstein, con cui ha collaborato per anni. Josh Getlin e Heidi Evans, giornalisti e autori, hanno collaborato alla creazione della biografia che verrà edita da Grand Central Publishing.

Minnelli ha dichiarato: "Sono incredibilmente entusiasta nel lavorare con Sam Haskell di Magnolia Hill Productions e Warner Bros Television per portare in vita la mia storia in questo modo speciale. Sam è stato un mio caro amico e una parte inestimabile della mia vita professionale, e non potrei pensare a un collaboratore più adatto per questo incredibile progetto personale. Non vedo l'ora di condividere la mia storia con il mondo. Non l'affiderei a nessuno oltre a Sam".

Liza, nel comunicato che annuncia il nuovo progetto, ha aggiunto che tra le pagine si racconterà l'impatto del Disturbo da uso di sostanze (SUD) sulla sua vita, sul modo in cui la genetica ha influenzato la sua esistenza e quella delle persone che si amano, con lo scopo di "rimuovere la vergogna e i pregiudizi".

Liza Minnelli scontenta di come viene raccontata in film e serie tv: "Sto scrivendo un'autobiografia"

Haskell ha invece aggiunto: "La storia di Liza è una delle più straordinarie, in grado di ispirare gli altri e indimenticabili della storia dell'intrattenimento. Si tratta di un onore avere l'opportunità di portare la sua incredibile vita sullo schermo e sono elettrizzato nel continuare la nostra amicizia di una vita attraverso questa collaborazione".