Liza Minnelli, trailer e poster di Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story sulla vita della performer

La diva di New York, New York protagonista del lungometraggio che ripercorre la sua storia.

Online è stato pubblicato il primo trailer di Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story, insieme al poster del documentario sulla vita e carriera di Liza Minnelli. Il manifesto presenta un'illustrazione in rosso, bianco, azzurro e nero della star da giovane.

Nella foto del poster di Kii Arens, Minnelli sfoggia il suo iconico taglio pixie e lunghe ciglia. Il manifesto è accompagnato dal trailer che mostra le prime immagini del documentario sulla star di New York, New York.

Il trailer

Nel video, disponibile sul sito di Variety, Liza Minnelli è seduta su una sedia mentre canta un frammento della canzone Ring Them Bells - Gather around, I got a story to tell. Gli spezzoni presenti nel trailer mostrano la vincitrice dell'EGOT in diversi momenti della sua carriera lunga cinquant'anni.

Nel documentario sono presenti interviste alla sorella Lorna Luft, Chita Rivera, Michael Feinstein e Darren Criss mentre Ben Vereen è in lacrime mentre parla di Minnelli, figlia dei giganti di Hollywood Judy Garland e Vincente Minnelli.

Il trailer si conclude con Liza Minnelli che parla direttamente in camera:"Quanto sono fortunata ad aver attraversato tutte le cose brutte che ho passato, perché mi hanno preparata al resto della mia vita".

Immagini inedite

Il documentario su Liza Minnelli include anche filmati inediti registrati durante il suo tour europeo degli anni '70. La performer in un comunicato ha dichiarato di essere entusiasta del documentario perché racconta la storia di come la sua voce creativa ha preso vita.

Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story sarà distribuito il 24 gennaio 2025 all'IFC Center di New York, il 31 gennaio al Laemmle's Royal di Los Angeles e al Town Center di Encino, in California, prima dell'uscita negli Stati Uniti.