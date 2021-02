Liverpool FC: la fine della tempesta, il documentario da oggi su Discovery+

Dal regista di One night in Turin e Building Jerusalem James Erskine arriva il 22 febbraio su Discovery Plyus il film Liverpool FC: La fine della tempesta, il documentario evento sulla celebrazione del coraggio, lo spirito di squadra e il destino del Liverpool Football Club, una squadra che ha segnato la storia del calcio.

Un documentario esclusivo, realizzato con il pieno coinvolgimento e supporto del Liverpool Football Club, che ripercorre le tappe della straordinaria stagione trionfale del campionato del Liverpool 2019/2020, che termina con la conquista di un titolo atteso da oltre 30 anni. Attraverso filmati esclusivi e interviste ai massimi rappresentanti di questa impresa, primo fra tutti il carismatico CT tedesco Jurgen Klopp, il capitano Jordan Henderson, il portiere brasiliano Alisson, l'incredibile Sadio Mane e il colosso Virgil van Dijk, il documentario regala una prospettiva unica sulle incognite e l'esaltazione che uno dei più grandi club di calcio al mondo deve fronteggiare ogni giorno.

Tra cui le difficoltà legate alla situazione sanitaria, che ha quasi interrotto la stagione. Questa è la storia dello spirito di una squadra che si unisce alle prospettive appassionate dei fan che l'hanno sostenuta. Grazie alla copertura di immagini provenienti dalla Premier League e del Club World Cup, e attraverso la comunità globale di oltre 500 milioni di tifosi del Liverpool, da Anfield ad Auckland, da Calcutta a Rio, da Wuhan a Il Cairo, il documentario riesce a immortalare i tifosi storici, spesso a migliaia di chilometri di distanza, mentre guardano i loro eroi realizzare i loro sogni. E che grazie soprattutto all'"uomo dei miracoli" Klopp, l'allenatore dal carattere fumantino venuto dalla foresta nera, hanno potuto vivere una gioia tale che quando la squadra ha vinto non è stato facile rispettare le ultime norme di sicurezza sanitaria dovute alla pandemia.

The End of the Storm, diretto da James Erskine, candidato agli Emmy Award per The human Face, è prodotto da Victoria Gregory, Adam Bullmore e Raimon Masllorens. La produzione è distribuita da Altitude Film Distribution e co-prodotta da Brutal October in associazione con New Black Films e Liverpool Fc. Il documentario è disponibile su discovery+ dal 22 febbraio.