Live Non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi su Franceska Pepe: "momenti di intimità dietro una parete”

Vittorio Sgarbi conferma di aver avuto una storia con Franceska Pepe ma aggiunge anche l'indiscrezione su pochi momenti di intimità vissuti dietro una parete. Tutto nelle famose 7 ore, ovvero nel tempo in cui la relazione è iniziata e finita.

Mentre Franceska Pepe all'interno della Casa del Grande Fratello Vip ha parlato di storia montata dalla stampa, Vittorio Sgarbi, ospite di Live Non è la D'Urso, parla di storia "intensa ma breve". La scottante verità, che sconfessano in parte la versione della Pepe, è stata raccontata da Sgarbi sotto lo sguardo divertito di Barbara D'Urso.

Vittorio Sgarbi, dopo aver contraddetto in parte la versione di Franceska, racconta come è avvenuto l'incontro: "Nulla di organizzato a tavolino, stavo inaugurando una mostra a Sanremo. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell'amarmi".

Sgarbi racconta anche il momento hot vissuto con la ragazza durante l'esposizione: "Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò diciotto minuti. Lei poi ha cercato di far rimuovere la notizia, invece ora ne parla in televisione. È entrata al Grande Fratello Vip per questo".

Diversa la versione raccontata da Franceska Pepe. Parlando con Tommaso Zorzi all'interno della casa di Cinecittà ha detto: "Eravamo a Sanremo. A quel punto una giornalista gli ha chiesto 'che bella, ma è la tua fidanzata?' e Sgarbi ha risposto 'vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata'". La Pepe ha poi aggiunto che era tutta una montatura: "Insomma è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche come si sia creato tutto questo. Era una battuta".

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5 Franceska Pepe rischia di finire la sua avventura al reality. La concorrente è infatti in nomination con Adua Del Vesco, Fulvio Abbate e Massimiliano Morra. Il pubblico sovrana, come direbbe Alfonso Signorini, deciderà chi salvare attraverso il televoto.