Live Non è la D'Urso, stasera su Canale 5 clamorosa rivelazione su Elisabetta Gregoraci: anticipazioni

Stasera su Canale 5, alle 21:30, Barbara D'Urso torna con la quarta puntata di Live - Non è la d'Urso, il programma serale della conduttrice partenopea arrivato ormai alla terza edizione.

Le anticipazioni parlano di una clamorosa rivelazione su Elisabetta Gregoraci, che sarà fatta dal suo ex manager, Francesco Chiesa Soprani. Attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5, la Gregoraci in queste settimane sta facendo parlare molto di sé, non solo per le tenerezze con Pierpaolo Pretelli, o per non essere riuscita a tenere la lingua a freno di alcune occasioni (per esempio quando ha parlato della condizioni di salute di Michael Schumacher), ma soprattutto per essersi spesso lamentata con gli altri inquilini dell'ex marito Flavio Briatore.

Alle sue parole, in settimana, ha risposto il diretto interessato con una velenosa intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Ma certe dichiarazioni sono state anche oggetto d'attenzione per il suo ex manager che, in base a quanto dichiarato, avrebbe voluto consigliare a Elisabetta di dosare meglio i racconti, per evitare di far venire a galla qualche spiacevole segreto. Che, è lecito chiedersi a questo punto, sarà svelato stasera a Live Non è la D'Urso?

Non solo Grande Fratello, però: ospiti in studio saranno Federico Fashion Style, che dovrà confrontarsi con un'altra cliente famosa ma delusa da un conto salatissimo, dopo lo scontro a distanza con Antonella Mosetti della scorsa settimana.

E sarà presente alla corte di Barbara D'Urso anche la persona che per anni ha ideato finte coppie famose - compresa quella formata da Gabriel Garko e Adua Del Vesco -, e gossip a riguardo, anche per conto della Ares Film.