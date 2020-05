Live - Non la d'Urso tra le serie horror consigliate da Google

Provando a digitare serie horror, Google suggerisce Live - Non è la d'Urso: lo show di Barbara D'Urso è considerato alla stregua di serie cult come American Horror Story.

Google ha inserito Live - Non è la d'Urso tra le serie horror consigliate: il motore di ricerca considera lo show della domenica di Barbara D'Urso più terrificante di Dracula e True Blood e lo suggerisce a chi vuole passare una serata all'insegna della paura.

Google è il motore di ricerca più usato dalla comunità di internet, uno strumento indispensabile per chiunque navighi. Dai numeri di telefono delle pizzerie vicino casa agli aiuti per il malfunzionamento del PC, Google ha una risposta a tute le nostre domande, e se sbagliamo a digitare un nome poco male, lui ci capisce lo stesso e risponde. Ma a volte questo strumento riesce a stupirci, provate ad inserire nel motore le parole chiave "serie horror". Tra le serie consigliate ecco apparire American Horror Story, la serie Netflix Hill House e poco più avanti arriva il Live - Non è la d'Urso.

Per l'azienda di Mountain View prima di Dracula e True Blood è Barbara D'Urso a terrorizzare le notti degli italiani, costringendoli a non chiudere occhio per la paura che quanto visto sul piccolo schermo si materializzi nella realtà. Uno scherzo, un bug, o solo una presa di coscienza di un algoritmo che in qualche modo ha messo sulla carta quello che alcuni spettatori pensano? Nel frattempo l'argomento è diventato virale sui social scatenando l'ironia degli utenti.