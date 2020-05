Live Non è la D'Urso: quando va in onda l'ultima puntata di stagione

Mediaset ha annunciato quando andrà in onda l'ultima puntata di Live Non è la D'Urso: il 14 giugno Barbara D'Urso saluterà tutti i gli spettatori che l'hanno seguita, domenica dopo domenica, anche nel corso di questa stagione 2019/ 2020.

Per Barbara D'Urso il momento dei saluti doveva essere domenica 24 maggio (quando anche Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa darà appuntamento al pubblico direttamente alla prossima stagione). Invece Canale 5 ha deciso di continuare per altre 4 puntate, stando a quanto riportato dal sito Davidemaggio.it, così da chiudere Live Non è la D'Urso non soltanto nella stessa serata in cui su La7 andrà in onda la puntata finale de L'Arena di Massimo Giletti, ma probabilmente anche nella stessa giornata in cui Mara Venier chiuderà la stagione di Domenica In (data su cui ancora non si è trovato un accordo tra Rai1 e la conduttrice).

Finirà prima invece Pomeriggio 5, il contenitore quotidiano di Canale 5 condotto sempre da Barbara D'Urso: il momento dei saluti è fissato per il 29 maggio.