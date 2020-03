Live - Non è la d’Urso, Paolo Brosio si addormenta in diretta TV (video)

Paolo Brosio era stato invitato da Barbara D'Urso ma prima che la conduttrice gli passasse la parola si è addormentato, in uno dei momenti che passerà alla storia del Live - Non è la d'Urso,

Barbara D'Urso riesce a far addormentare in diretta Paolo Brosio. Ospite del Live - Non è la d'Urso l'opinionista ha ceduto alla stanchezza addormentandosi, in una scena che è già diventata virale sui social.

Paolo Brosio in questi giorni di isolamento, sta portando avanti una battaglia tutta sua, chiede che le Chiese restino aperte per permettere ai religiosi di poterci entrare, magari anche per una preghiera in solitario. Ieri Barbara D'Urso lo ha invitato in studio nel corso di una diretta fiume che si è protratta ben oltre la mezzanotte. Paolo è stato chiamato in causa dalla conduttrice verso le 00:40, ma a quel punto si era già addormentato, in diretta televisiva. "Paolo", lo chiama la D'Urso che poi si accorge del momento più virale della domenica, "Si è addormentato? Si è addormentato Paolo". Il brusio sveglia Brosio, 'Carmelita' è molto brava a non farlo sentire a disagio e scherza con un "ben svegliato".

Paolo una volta destatosi è ritornato sul suo cavallo di battaglia, permettere alle persone di comunicare con Dio attraverso l'eucarestia, prendendo le dovute precauzione. In questi giorni molti preti continuano a dire la Messa usando la tecnologia moderna, attraverso lo streaming o chi, alla vecchia maniera, dalla terrazza della propria Parrocchia.