Live - Non è la d'Urso, Nina Moric alla madre di Luigi Favoloso: "É stato violento con me e mio figlio”

Duro scontro tra Nina Moric e la madre di Luigi Favoloso durante Live - Non è la d'Urso sotto gli occhi di Barbara D'Urso e di tutto il pubblico, durante il quale si sono lanciate accuse reciproche, mentre, nel frattempo, l'ex gieffino continua a non dare notizie di sé.

Luigi Favoloso non dà sue notizie dallo scorso 29 dicembre e la madre, Loredana Fiorentino, ne ha denunciato la scomparsa alla Polizia, mentre la sua ex Nina Moric è convinta che sia tutta una messa in scena del suo ex compagno che, a suo dire, negli ultimi periodi avrebbe avuto anche dei comportamenti violenti nei confronti suoi e del figlio.

Barbara D'Urso le ha ospitate entrambe nella sua trasmissione domenicale. Dove Nina ha ribadito con forza le accuse: "Luigi è stato violento con me e mio figlio Carlos" ha detto rivolgendosi alla madre del suo ex, accusandola poi di essere complice del figlio. Loredana Fiorentino non ha voluto sentire ragioni, continuando a sostenere di non sapere nulla della scomparsa del figlio e poi giurando che il suo Luigi non è mai stato violento: "Sei una bugiarda inaffidabile. Parli di violenze come se niente fosse, mio figlio non è violento".

Nel frattempo i bene informati sostengono che l'ex concorrente del Grande Fratello si trovi all'estero e goda di ottima salute.