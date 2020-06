Live - Non è la d'Urso, Fabrizio Corona: “Voglio avere fiducia nella giustizia”

Fabrizio Corona, che rischia altri nove mesi di carcere, ha registrato un video messaggio per Live - Non è la D'Urso in cui si dice speranzoso.

Nonostante la relazione tra Fabrizio Corona e Live - Non è la D'Urso non sia sempre stata facile, è proprio alla trasmissione di Barbara D'Urso che l'ex re dei paparazzi ha voluto affidare un video messaggio, alla vigilia dell'udienza presso la Corte di Cassazione che potrebbe rispedirlo in carcere per altri nove mesi.

Barbara D'Urso e Fabrizio Corona hanno avuto spesso delle divergenze ma tra i due sembra essere tornato il sereno, tanto che lui ha voluto inviarle un video messaggio esclusivo, mostrato ieri in trasmissione, alla vigilia dell'udienza presso la Corte di Cassazione. "Sono sereno, anche se questo momento è un momento particolare per la giustizia italiana, voglio aver fede nella giustizia italiana. Voglio sperare che tutti gli italiani possano avere fede nella giustizia italiana, e che per una volta le cose vadano come devono andare, ovvero che ciò è giusto mi possa essere concesso, visto ciò che fino ad ora ho fatto - ha dichiarato Fabrizio Corona - sto agli arresti domiciliari, rispetto tutte le regole e lotto perché mi venga riconosciuto ciò che è giusto per me".

Negli studi di Barbara D'Urso era ospite anche Gabriella, la madre del fotografo, che ha detto: "Finalmente sono molto più serena perché Fabrizio è ai domiciliari dove si sta curando per il problema psichiatrico di cui soffre, personalità borderline. Ora sta meglio, lo stanno curando bene, è migliorato senza dubbio, con i fratelli, la famiglia e il figlio. Ora però basta, sono stanca che mio figlio sia sempre al centro delle discussioni come se fosse l'untore d'Italia, mio figlio è malato, non ce la faccio più".