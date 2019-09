Liv Tyler torna in tv con la serie 9-1-1: Lone Star

Liv Tyler, dopo l'esperienza in The Leftovers, ritornerà in tv con 9-1-1 Lone Star, lo spinoff del famoso procedural prodotto per Fox.

L'attrice, recentemente nel cast del film Ad Astra presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, reciterà accanto a Rob Lowe nel nuovo progetto.

L'attrice Liv Tyler ha ottenuto in 9-1-1 Lone Star il ruolo di Michelle Blake, una donna a capo dei paramedici, che è compassionevole e spietata in egual misura, con un'intelligenza in stile cattiva ragazza che si rivela molto utile quando deve relazionarsi con il vigile del fuoco Owen (Rob Lowe), che si è trasferito da New York ad Austin.

Michelle è inoltre alla disperata ricerca di scoprire la verità su quanto accaduto alla sorella minore Iris, scomparsa due anni prima, ed è disposta a tutto pur di riuscirci.

Michael Thorn, a capo di Fox, ha dichiarato: "La bellezza di avere una serie di successo come 9-1-1 ideata dalle menti geniali di Ryan Murphy, Brad Falchuck e Tim Minear è che ti permette di esplorare delle storie elettrizzanti raccontate attraverso una serie di personaggi in grado di distinguersi. In 9-1-1: Lone Star ci hanno dato l'opportunità speciale di espandere il franchise verso un nuovo territorio - letteralmente e in modo figurato - e siamo elettrizzati all'idea di avere l'incomparabile Rob Lowe nel ruolo del protagonista".